Gironde : les communes qui ont le plus voté Macron, celles qui ont le plus voté Le Pen

Plus de 30% des voix, plus de 40% parfois : certaines communes de Gironde ont fait un choix très net en faveur de l'un des deux candidats qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Découvrez les communes les plus "macronistes", celles les plus "lepenistes".

Si le score global d'Emmanuel Macron en Gironde dépasse tout juste 26%, et si celui de Marine Le Pen plafonne sur le département à 18%, les deux finalistes de cette présidentielle 2017 ont obtenu des scores beaucoup plus importants dans certaines communes du département. Voici leurs meilleurs scores dans les communes de Gironde.

Le top 10 des communes qui penchent pour Macron.

Top 10 des meilleurs scores d'Emmanuel Macron en Gironde :

Les meilleurs scores de Marine Le Pen en Gironde.

