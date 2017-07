Congrès de Versailles : Loïc Prud'homme, député girondin de la France insoumise refuse de s'y rendre

Le président Emmanuel Macron, a décidé de réunir les députés et les sénateurs en Congrès ce 3 juillet, à Versailles, pour leur présenter les orientations de son mandat. Mais les députés de la France insoumise ont décidé de ne pas y aller. Parmi eux, Loïc Prud'homme, député de Gironde.

Les députés et sénateurs français sont appelés à se réunir ce lundi 3 juillet, en Congrès à Versailles, à l'invitation d' Emmanuel Macron. Le président de la République souhaite leur dévoiler les grandes orientations de son mandat. Mais la démarche ne plaît pas à tous les élus.

Un Congrès sans la France insoumise

En cause, la date. Emmanuel Macron a décidé de s'exprimer à la veille du discours de politique générale que doit prononcer son Premier ministre, à l'Assemblée nationale. Du jamais vu. Jean-Luc Mélenchon président du groupe de la France Insoumise à l'Assemblée, a d'ores et déjà prévenu : il ne sera pas à Versailles, ce lundi. Tous les députés de la France insoumise refusent de s'y rendre. Parmi eux, Loïc Prud'homme, élu de la 3ème circonscription de la Gironde (Bordeaux-Sud). "On refuse de se soumette à cette injonction monarchique, d'aller écouter un monologue présidentiel, puisque lors d'un Congrès, on ne peut ni débattre, ni répondre au Président", explique-t-il.

On est au paroxysme de la dérive monarchique - Loïc Prud'homme, député de la France insoumise en Gironde

Les députés et sénateurs communistes ont, eux aussi, décidé de boycotter ce discours du chef de l'État, tout comme certaines élus de l'UDI, à commencer par son président, Jean-Christophe Lagarde. Le dirigeant du parti de centre-droit dénonce "un Congrès inutile...qui affaiblit l'autorité du Premier ministre."

Un Congrès justifié selon LREM

Alors Emmanuel Macron, en fait-il trop ? Rabaisse-t-il vraiment l'autorité du chef du gouvernement ? Pas du tout, estime Sophie Panonacle, députée de la République en Marche (LREM) du Bassin d'Arcachon. "Le président a toujours annoncé qu'il réunirait un Congrès, c'était dès le départ convenu comme ça, donc il n'y a rien de surprenant. Il n'y a pas de président pharaon", affirme l'élue.