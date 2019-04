Gironde : Marcel Berthomé, le doyen des maires de France, fête ses 97 ans

Ce 4 avril 2019, Marcel Berthomé, maire de Saint-Seurin-sur-L'Isle depuis 1971, fête ses 97 ans. Et il pourrait se représenter pour les municipales de 2020. L'âge n'est pas un critère dit-il.

Marcel Berthomé doyen des maires de Gironde et de France

Saint-Seurin-sur-l'Isle, France

C'est le doyen des maires de Gironde et de France, et il fête ce 4 avril, ses 97 ans : l'édile de St Seurin-sur-L'Isle, au nord de Libourne, Marcel Berthomé.

Militaire de carrière, il a participé à la seconde guerre mondiale mais aussi à la guerre d'Algérie et d'Indochine, avant de devenir maire pour la première fois en 1971.

Marcel Berthomé, derrière Emmanuel Macron, à la résidence préfectorale à Bordeaux, lors du grand débat avec les élus de Gironde. © Radio France - Stéphanie Brossard

Le premier mars, il s'était fait remarqué, face au président de la République Emmanuel Macron, en visite à Bordeaux, dans le cadre du grand débat. Il l'avait interpellé à propos des Gilets Jaunes et "l'insupportable défilé des manifestants rebelles".

Il n'a pas de secret de longévité, dit-il. Et n'a pas décidé s'il se représentera ou non aux municipales de 2020. "C'est trop tôt pour le dire et c'est peut-être un peu fanfaron". Le critère de l'âge n'entrera pas en ligne de compte, explique-t-il.