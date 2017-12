Corine Guillemot, élue PS du canton de Bordeaux Nord, aurait pendant plus d'un an perçu indûment des allocations s'ajoutant à ses indemnités d'élus. L'élue a été entendue durant sa garde à vue la semaine dernière. Lundi, elle a été suspendue de ses fonctions le temps de l'enquête.

Une conseillère départementale est soupçonnée de fraude aux prestations sociales. Corine Guillemot, élue du canton de Bordeaux Nord, aurait pendant plus d'un an perçu indûment des allocations s'ajoutant à ses indemnités d'élus, 1.100 euros en plus par mois. Une enquête judiciaire est ouverte. L'élue a été entendue durant sa garde à vue la semaine dernière.

C'est une suspension et non une exclusion." Michelle Lacoste, présidente du groupe socialiste au département

Les conseillers départementaux socialistes se sont réunis lundi matin avant la séance plénière. Ils ont décidé de suspendre Corinne Guillemot de leur groupe. Une suspension temporaire, le temps de l'enquête, explique Michelle Lacoste, présidente du groupe socialiste au département et conseillère départementale du canton Nord-Libournais : "C'est une suspension et non une exclusion, cela durera le temps de l'enquête jusqu'à ce que la justice prenne sa décision. J'insiste bien évidemment sur le principe de la présomption d'innocence et je ne pense pas que cette affaire mette la majorité dans l'embarras."

Pour Jacques Breillat, président du groupe d'opposition Gironde avenir au Conseil départemental et conseiller départemental du canton Les Coteaux de Dordogne, il était temps de prendre cette décision : "Enfin la majorité départementale entend la voix de la raison. Nous sommes dans une période où chacun a besoin d'exemplarité, on ne peut pas d'un côté constater que les Français et les Françaises, les Girondins et les Girondines, attendent de l'exemplarité, et de l'autre ne pas en tirer les conséquences quand les faits se produisent."