Gironde : une conseillère départementale suspendue pour avoir perçu le RSA

Une conseillère départementale se retrouve dans la tourmente : Corinne Guillemot, élue socialiste du canton de Bordeaux-Nord, a été suspendue de ses fonctions par le président Jean-Luc Gleyze. Elle est soupçonnée d'avoir touché, malgré son indemnité, le RSA, le Revenu de Solidarité Active.

Corinne Guillemot percevait depuis le printemps dernier une allocation mensuelle de 800 euros, et une allocation logement de 380 euros par mois. Or, son indemnité de conseillère départementale tourne autour de deux mille euros par mois, et elle perçoit également des revenus pour les cours qu'elle dispense dans une école de commerce privée de Bordeaux.

Dans les colonnes de nos confrères de Sud-Ouest, l'intéressée se défend de toute malhonnêteté

Ce n'est pas moi qui ai fait la demande de RSA, C'est mon compagnon, sans emploi, qui l'a fait à mon insu. Et je ne vérifie jamais mes comptes - Corinne Guillemot à Sud-Ouest

Peut-on toucher le RSA et une indemnité d'élu ?

L'élue invoque aussi le flou juridique autour de l'indemnité d'élu, qui pourrait ne pas rentrer en ligne de compte dans l'obtention de cette prestation. Pour vérifier tout cela, le Conseil départemental a ouvert une enquête, et en attendant les résultats de ces investigations, la conseillère départementale a été suspendue à titre conservatoire de ses fonctions et de ses délégations.

Selon Sud-Ouest, c'est une sommation d'huissier qui a déclenché l'enquête de la CAF, la Caisse d'Allocations Familiales de Gironde. Corinne Guillemot aurait derrière elle trois années d'impayées dans son ancien logement, et la justice l'aurait condamné à verser 15 mille euros à son ancien propriétaire. Le président du Conseil Départemental, Jean-Luc Gleyze, lui a aussi demandé de se retirer de la présidence de l'ADIL, l'association départementale d'information sur le Logement.