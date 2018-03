Les frères Cazabonne répondront en juin prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux de favoritisme et d'abus de biens sociaux. Au centre de l'affaire : un contrat passé entre la ville de Talence et une société de fourniture de bureaux dont ils détiennent des parts.

Talence, France

Le sénateur Alain Cazabonne, l'ancien maire de Talence, et son frère jumeau Didier, adjoint au maire de Bordeaux, comparaîtront le 11 juin prochain devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, nous apprend ce vendredi matin le journal Sud-Ouest. Le premier devra répondre de favoritisme, le second d'abus de biens sociaux.

L'enquête avait été ouverte en avril 2017 par le parquet de Bordeaux et confié à la Police Judiciaire. Elle concerne un marché passé entre la ville de Talence , qu'Alain Cazabonne a dirigé jusqu'en octobre dernier, et la société ABI, Aquitaine Bureau Informatique , à Bruges. Une société de fournitures de matériel de bureaux dont ils sont les fondateurs, qu'ils ont ensuite revendu, et dont ils possèdent encore des parts (20% pour Alain , 16% pour Didier). Le contrat sur 4 ans, avoisinerait selon Sud-Ouest les 300 mille euros

En septembre dernier, les frères Cazabonne avaient été placés en garde en vue pendant 24 h dans le cadre de cette affaire. Alain Cazabonne s'était alors exprimé sur France Bleu Gironde, et avait alors parlé de négligence.

Oui, j'a bien signé ce contrat , comme je signe des centaines de documents par jour. Mais comme la société a changé plusieurs fois de nom, je n'ai pas fait attention . Le patron ne m'a pas informé qu'il participait à cet appel d'offres . Nous avons juste retenu l'entreprise la mieux-disante. - Alain Cazabonne, sur France Bleu Gironde, en septembre 2017

L'ancien maire de Talence n'aurait donc pas respecté le code des marchés publics , d'où son renvoi en correctionnelle. Le patron de la société, lui, comparaîtra pour recel de favoritisme.

Didier Cazabonne lui, est renvoyé devant le tribunal pour abus de biens sociaux. L'enquête aurait permis de démontré qu'il aurait perçu 40 mille euros de remboursement non justifiés en frais de restauration et en indemnités kilométriques.