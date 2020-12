Giscard et la Normandie : dans les coulisses du slogan "Giscard à la barre"

Il n'avait que 24 ans en 1974 mais Philippe Augier, le maire de Deauville, n'a rien oublié de la campagne présidentielle de 1974. Il présidait à l'époque le mouvement des Jeunes Giscardiens et c'est à ce titre qu'il avait mis en oeuvre, en moins de 48 heures, le slogan, devenu désormais célèbre "Giscard à la Barre". Invité ce jeudi de France Bleu Normandie, Philippe Augier a raconté les coulisses de cette campagne menée "à l'américaine" aux côtés de celui qui allait devenir cette année-là, à 48 ans, le président de la République le plus jeune que la France ait jamais connu.

Une idée de Anne d'Ornano

"On était impatient de trouver le slogan" raconte aujourd'hui le maire de Deauville.

Jacques Chaban Delmas c'était "Chaban Président !" François Mitterrand c'était "Mitterrand Président ! " Pas très original tout ça ..."

En réalité c'est Anne d'Ornano, l'épouse de Michel , le directeur de campagne en 1974 de VGE et maire de Deauville , qui avait trouvé le slogan. "Son mari me l'a soufflé. Et c'est parti ! En moins de deux jours on a sorti tout le matériel, on a imprimé "Giscard à la Barre" et on a fait toutes les télés, toutes les Unes des journaux tellement ce slogan était moderne. A l'image du candidat Valéry Giscard d'Estaing" se souvient Philippe Augier.

Giscard, Deauville et les d'Ornano

Michel d'Ornano, qui fût ministre à trois reprises de VGE, cultivait une amitié discrète avec le président. Il était très influent mais "il était aussi un bon soldat" explique Philippe Augier. C'est pour cette raison que lorsque Giscard l'a envoyé "au casse-pipe" en 1977 aux élections municipales à Paris contre Chirac , il y est allé. "Mais il savait que ce serait très difficile " . Valéry Giscard d'Estaing est souvent revenu ensuite à Deauville chez son ami politique. Au festival du film américain plusieurs fois. Et puis aux obsèques de Michel d'Ornano disparu accidentellement en 1991.

Giscard moins populaire que Chirac

A la question : pourquoi VGE a-t-il été moins populaire au bout du compte que Jacques Chirac ? la réponse du maire de Deauville est sans appel : "Giscard n'a jamais hésité à prendre des mesures impopulaires. Contrairement à Chirac qui , lui, pensait surtout à l'élection suivante..."