Gonthard, 2ème, Rambaud élu : les deux surprises des Elections sénatoriales en Isère .

La liste de la droite et du centre est 1ère avec 965 voix (33,7%). La surprise c'est la liste de gauche de Guillaume Gonthard, 2ème avec 546 voix. Le parti socialiste perd plus de la moitié de ses électeurs. 474 voix pour André Vallini. Ce dont profite Didier Rambaud, 4ème avec 413 voix.

Curieux pour des représentants du peuple ! Sur les 3021 grands électeurs, 159 ne se sont pas déplacés ou ont voté blancs ou nuls. Pourtant tout l'éventail des partis politiques était représenté. Il y a finalement 2862 suffrages exprimés. Il fallait donc 563 voix pour obtenir un siège. Seul, Michel Savin franchit ce pallier.

Et comme aucune autre liste ne dépasse ce seuil, tous les autres sièges sont attribués sur le principe de la plus forte moyenne.

On prend le score d'une liste et on le divise par le nombre de sièges déjà obtenus plus 1.

Ainsi, on divise les 965 voix de la liste Savin par 2, et on obtient un quotient de 482. Frédérique Puissat est alors élue en 3ème position, juste après Guillaume Gonthard

dont le quotient est de 546 et ainsi de suite et ainsi de suite pour André Vallini (474) et Didier Rambaud (413)

Il y a donc 6 listes sans élu:

- Gérard Dezempte (FN) 122 voix

- Andrée Rabilloud (Dvd) 95

- Michèle Cédrin (Dvd) 90

- Gérard Simonet (Dvd) 82

- Vincent Sintive (Dvd) 68

- Mickael Julian (DLF) 7

Le total des 4 listes centristes est de 329 voix. Avec un tel bonus supplémentaire, si la droite et le centre avait été unis, la liste Savin aurait obtenu un sénateur de plus, Christian rival, maire de Morestel, au détriment de Didier Rambaud. Finalement, la dispersion des voix centristes profite au gouvernement.