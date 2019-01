Gorron entre dans le grand débat national et organise son temps d'échange citoyen

Gorron, France

La ville de Gorron organise à son tour un débat citoyen ce samedi (9 février 2019), à partir de 9 h, dans la salle d’honneur de la mairie.

Le maire invite les habitants de Gorron à participer à ce débat citoyen sur les quatre thèmes du grand débat national lancé par le gouvernement : l’organisation de l'État et des services publics, la transition écologique, la fiscalité et les dépenses publiques, ainsi que la démocratie et la citoyenneté.

Gorron a également mis en place un cahier de doléances au bureau d’accueil de la mairie.