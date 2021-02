Gorron : une polémique sur le port du masque en conseil municipal

Polémique jeudi soir au conseil municipal de Gorron dans le Nord-Mayenne. Après vingt minutes de séance dans une salle de la mairie, un élu de l'opposition, Pascal Martin, a quitté la réunion car le maire ne voulait pas porter son masque d'après lui. Pascal Martin explique qu'à plusieurs reprises, et alors que les 18 conseillers municipaux présents ce soir-là, portaient tous leurs masques, il a demandé à Jean-Marc Allain d'en faire de même. Mais ce dernier aurait refusé.

"Il m'a répondu que si je le souhaitais je pouvais moi aussi l'enlever. Je lui ai dit non, qu'il n'était pas possible que je l'enlève également compte tenu de la crise sanitaire. La loi nous oblige à en porter un dans un lieu public tel que la mairie. Je lui ai donc répété que je souhaitais qu'il remette son masque, mais monsieur le maire m'a répété que non. Il me regardait avec un grand sourire tout à faire ironique. J'ai donc continué en lui disant que c'était l'équivalent d'un bras d'honneur qu'il me faisait. Et il m'a dit "non non, je ne mettrai pas de masque, c'est moi qui décide" raconte Pascal Martin, un des deux élus de l'opposition.

Contacté par France Bleu Mayenne, Jean-Marc Allain, maire de Gorron, explique qu'il avait bien son masque, mais qu'il l'enlevait simplement à chacune de ses interventions pour être audible. "Lorsque nous sommes en assemblée, comme lors d'un conseil municipal, la personne peut enlever son masque si cela est possible le temps qu'elle s'exprime. Surtout que dans notre salle les distances entre les gens sont respectés. Jeudi, comme d'habitude, j'ai enlevé mon masque au moment où je parlais et je l'ai remis après. Il n'y a pas d’ambiguïté. Monsieur Martin est vraiment un clown. Il n'a jamais évoqué ce problème de masque lors des derniers conseils municipaux. Je ne sais pas ce qu'il lui a pris" rétorque l'élu gorronais.