Gouvernement Borne : le délai de nomination est "de la pure tactique ", selon Xavier Bertrand

Quatre jours après la nomination de la Première ministre Elisabeth Borne, le nouveau gouvernement se fait toujours attendre. "C'est de la pure tactique", a dénoncé ce vendredi le président de la Région Hauts-de-France Xavier Bertrand, invité dans l'émission Ma France sur France Bleu.

"Si monsieur Macron et madame Borne avaient pu attendre pour annoncer le gouvernement jusqu'aux élections législatives, ils l'auraient fait. Bien évidemment, c'est pour gagner du temps et pour pas s'engager dans la campagne. Je pense que ça ne trompe personne", a-t-il ajouté.

"L'Etat aux abonnés absents"

"Cela va faire maintenant quatre semaines qu'on vit sans gouvernement, alors qu'il y a quand même des urgences : la question l'inflation, l'impact sur le pouvoir d'achat, les inquiétudes, notamment avec la situation internationale, et les dossiers importants comme Vallourec", a déploré Xavier Bertrand au micro de Wendy Bouchard.

"L'État est aux abonnés absents. On prend du temps, on gagne du temps. Mais ça avait été pareil pour l'élection présidentielle. C'est le droit du président. Mais en attendant, les Français ont besoin qu'on s'occupe de leurs priorités, de leurs urgences. Et ça, ça n'attend pas un mois", a-t-il souligné.