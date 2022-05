Gouvernement : Jean Castex a présenté sa démission à Emmanuel Macron

Jean Castex n'est officiellement plus Premier ministre.

Il quitte officiellement Matignon. Jean Castex a donné sa lettre de démission au président de la République, ce lundi 16 mai, a-t-il annoncé à l'AFP. La nomination du prochain Premier ministre, probablement une femme, interviendra vers 17 heures, avant la passation de pouvoir prévue vers 19 heures, selon franceinfo et l'AFP.

L'Elysée fait savoir par communiqué que le président de la République a accepté la démission de Jean Castex. "Il assure, avec les membres du Gouvernement, le traitement des affaires courantes jusqu’à la nomination du nouveau Gouvernement", précise l'Elysée, qui lui a ensuite rendu hommage via un tweet d'Emmanuel Macron.

"Merci d’avoir servi la France"

Le président Emmanuel Macron a rendu hommage au travail de Jean Castex dans un tweet. "Durant près de deux ans, il a agi avec passion et engagement au service de la France. Soyons fiers du travail accompli et des résultats obtenus ensemble" écrit-il.

"Bon vent Jean !" tweete Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale. "Merci d’avoir servi la France et gouverné le pays pendant près de deux ans avec humanité, efficacité, loyauté, et une énergie épatante ! Mes sentiments reconnaissants les plus respectueux" ajoute-t-il.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin salue "un chef d'équipe efficace" et "un serviteur de notre Etat et des ses valeureux agents".

La démission du Premier ministre, une tradition républicaine

"C'est une nouvelle ère qui s'ouvre", avait commenté Jean Castex auprès du Parisien dimanche. Il a affirmé partir "sans remords, ni regret", après 20 mois à Matignon, où il se trouvait encore ce lundi matin. Le dernier déplacement de Jean Castex en tant que Premier ministre date de ce dimanche : il a conduit la délégation française pour la canonisation au Vatican de l'explorateur puis ermite Charles de Foucauld. Jean Castex avait fait ses adieux quelques jours avant au personnel de Matignon, mercredi, puis jeudi soir aux ministres, conviés à un buffet dans les jardins avec leurs conjoints.

"C'est une coutume, une tradition républicaine qui veut que le Premier ministre présente sa démission lorsqu'un nouveau président de la République est élu. Il n'y est pas obligé mais c'est une tradition républicaine", expliquait à l'AFP Dominique Rousseau, professeur de Droit constitutionnel à l'université Panthéon-Sorbonne. En cas de réélection, il peut le faire dès le lendemain du scrutin - c'est le cas au sortir d'une cohabitation - ou au début du nouveau mandat.