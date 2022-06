Franck Louvrier, le maire LR de La Baule, co-signe un appel pour former un coalition gouvernementale élargie

"Elus locaux n’appartenant pas nécessairement aux mêmes courants de pensées mais rassemblés dans notre lutte contre les extrêmes, nous lançons aujourd’hui un appel à la responsabilité" voilà comment commence ce texte signé par plusieurs maires et élus locaux de tout le pays et de différentes sensibilités politiques. Parmi eux, Franck Louvrier, le maire LR de la Baule, et président de la fédération de Loire-Atlantique du parti "Les Républicains".

Ces élus font part de "leurs inquiétudes quant à la situation de crise politique et institutionnelle dans laquelle se trouve notre pays" depuis le résultat du second tour des législatives, le 19 juin dernier et qui ne donne qu'une majorité relative au président de la République.

Pour les signataires de ce texte, "les Français ont voulu faire émerger en France une culture du dialogue et du compromis", un message dont il convient de tirer les leçons. "Il faut en finir avec la logique du bloc contre bloc. La coalition est la seule issue au blocage. Elle devra regrouper des personnalités qui ont des désaccords. Parfois même des adversaires".

Ces élus appellent "l’ensemble des groupes parlementaires de l’arc républicain" à se "mettre autour de la table pour négocier un accord de gouvernement (...) pour permettre à la France de ne pas sombrer dans l’immobilisme."

Une logique de coalition qui a fait ses preuves dans les exécutifs locaux selon les signataires

Les signataires rappellent qu'ils fonctionnent comme ça depuis longtemps, à leur échelle, dans leurs exécutifs locaux. "Nous avons su nous extraire de la logique de parti et de clan au nom de l’intérêt général et supérieur de nos administrés".

Des élus sensibles également au risque que la situation nationale peut faire peser sur leurs collectivités locales : "nous demandons aux parlementaires de ne pas faire prendre aux Français, pour des raisons idéologiques, le risque de placer nos collectivités dans une situation où elles ne seraient plus en capacité de garantir à nos concitoyens les politiques publiques de croissance économiques, de soutien au pouvoir d’achat, de lutte contre le réchauffement climatique qu’elles mettent en place. Nous tenons à rappeler que les collectivités territoriales représentent plus de 70% de l’investissement public dans notre pays."