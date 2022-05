Gouvernement : les réactions lorraines à la nomination d'Elisabeth Borne comme Première ministre

Emmanuel Macron a choisi Elisabeth Borne pour le poste de Première ministre. C'est la deuxième femme, après Edith Cresson il y a 31 ans, à accéder à Matignon. "C'est un symbole fort pour notre République et notre démocratie", a salué Christophe Choserot, le maire de Maxéville et membre du bureau exécutif du parti Renaissance sur France Bleu Lorraine ce mardi.

Répondre aux préoccupations des Français

"C'est une bonne nouvelle pour notre pays et comme républicain, je lui souhaite une réussite". Voilà ce qu'a déclaré le député socialiste Dominique Potier, avant de mesurer l'importance des responsabilités confiées à Elisabeth Borne : "on a une pauvreté qui est endémique aujourd'hui, avec des problèmes d'inflation, de coût de la vie des Français (...) Et face à cette crise sociale, il faut absolument un new deal social. Est ce que la Première ministre va incarner cette politique de justice sociale qui est incontournable, sans partage des ressources?"

Pour Christophe Choserot, c'est la femme de la situation. "C'est une réformatrice dans le dialogue. Elle l'a démontré à travers ses différents ministères Transport, écologique, et travail." Mais le député de la première circonscription des Vosges, Stéphane Viry, en doute fortement, vu le long suspense ménagé par Emmanuel Macron. S'il lui a fallu 22 jours pour annoncer le nom de sa Première ministre, c'est la preuve, selon lui, que le chef de l'Etat a fait un choix par défaut : "ça n'a échappé à personne qu'il y a encore quelques jours, il y avait d'autres hypothèses et quelques heures avant sa nomination, il y avait encore d'autres noms crédibles qui circulaient. Il n'y avait aucune évidence à sa nomination."