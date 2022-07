Remaniement : Olivier Becht, ministre délégué en charge du commerce extérieur

Le Haut-Rhinois Olivier Becht devient ministre auprès de la ministre de l'Europe et des affaires étrangères. Il est en charge du Commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger dans le deuxième gouvernement d’Elisabeth Borne, annoncé vendredi.

Réélu député (Agir) de la 5e circonscription du Haut-Rhin, Olivier Becht occupera désormais la fonction de ministre en charge du Commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, dans le deuxième gouvernement d'Elisabeth Borne, annoncé ce lundi. Olivier Becht est placé sous la houlette de Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Joint par France Bleu Alsace dans le train qui l'amenait à son premier conseil des ministres, Olivier Becht assure qu'il a "d'abord beaucoup d'humilité face à la tâche qui nous attend : il faut être à la hauteur pour faire en sorte que nous puissions sortir plus forts des crises que nous sommes en train de vivre, notamment celle du pouvoir d'achat qui touche chacune et chacun d'entre nous".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A 46 ans, magistrat administratif de formation, le natif de Strasbourg, a grandi dans l’agglomération de Mulhouse, où il a fait jusqu’à présent carrière politique. D’abord à Rixheim en 2008, où Olivier Becht devient maire de cette commune de 14.000 habitants. Il est alors le plus jeune à occuper cette fonction en Alsace. Il sera maire pendant neuf ans. Deux ans plus tard, il est élu président délégué de Mulhouse Alsace Agglomération, puis en 2015, vice-président du conseil départemental du Haut-Rhin et enfin député en 2017.

À l’ENA avec Emmanuel Macron

Etudiant, issue d’une famille centriste, Olivier Becht se situait plutôt à gauche de l’échiquier politique, proche des positions de Jacques Delors. Il adhère au parti socialiste. Il a rencontré Emmanuel Macron à Strasbourg entre 2002 et 2004 puisqu’il était dans la même promo que le président de la République à l’ENA. "C'était un étudiant comme les autres. Il était particulièrement brillant avec beaucoup de facilités orales. C'était quelqu'un de très chaleureux et de très ouvert mais ce n'était pas un leader de la promotion", avait expliqué Olivier Becht en 2017 sur France Bleu Alsace.

Olivier Becht avait été approché en novembre 2016 par En Marche ! pour rejoindre le mouvement de celui qui allait devenir président de la République. Il avait alors décliné la proposition. Il est finalement élu député face à la candidate de la République en Marche. À l’Assemblée nationale, il est l’un des cofondateurs du mouvement Agir avec Fabienne Keller, formation de centre droit, dont il préside le groupe à l’Assemblée nationale et qui a rejoint le groupe de la majorité présidentielle.