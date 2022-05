Gouvernement : Osez le féminisme critique la nomination de trois ministres "à contre-courant de MeToo"

Suite à l'annonce du nouveau gouvernement vendredi, l'association Osez le féminisme a "condamné fermement" la nomination de trois ministres : Gérald Darmanin, Stanislas Guérini et Eric Dupond-Moretti. Elle les considère "à contre-courant de MeToo".

Osez le féminisme monte au créneau après l'annonce vendredi du nouveau gouvernement dirigé par Elisabeth Borne. L'association dénonce la nomination de trois ministres qu'elle accuse d'être "à contre-courant de MeToo". Il s'agit de Gérald Darmanin, Eric Dupond-Moretti et Stanislas Guérini. "Nous condamnons fermement ces trois nominations", ont affirmé dans un communiqué les militantes, qui y voient la "preuve" que "la nomination d'une femme à Matignon ne fait pas une politique féministe".

Trois ministres critiqués

Reconduit au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin est ciblé par les associations féministes pour avoir fait l'objet d'accusations de viol. Egalement maintenu à la Justice, Eric Dupond-Moretti est considéré comme "un vrai militant anti-MeToo, opposé à la libération de la parole des victimes de violences sexistes et sexuelles", selon l'une des porte-parole de l'association.

Stanislas Guerini lui fait son entrée au gouvernement comme ministre de la Transformation et de la Fonction publiques. Mais cette semaine, il a été vivement critiqué pour avoir pris la défense d'un candidat de la majorité présidentielle aux élections législatives, condamné pour violences conjugales. Il avait estimé que Jérôme Peyrat était "un honnête homme" : "Je ne crois pas qu'il soit capable de violences sur les femmes", avait déclaré Stanislas Guérini avant que l'élu ne décide de retirer sa candidature. Pour Osez le féminisme, il s'agit de propos "intolérables".

En attente de "mesures fortes" pour les femmes

Les militantes de l'association se disent prêtes à soutenir la Première ministre Elisabeth Borne et sa ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes Isabelle Rome "si elles mettent en place des mesures concrètes sur ces enjeux essentiels à la vie, voire à la survie, de millions de femmes." Parmi ces mesures fortes demandées, un budget d'un milliard d'euros pour lutter contre les violences conjugales ou encore un accès à l’IVG pour toutes les filles et les femmes, sur tout le territoire français.

En revanche, conclut l'association dans un communiqué, "nous jugerons les politiques portées et leur impact sur les droits des femmes indépendamment du sexe de la Première ministre."