Gouvernement : une équipe qui s'inscrit dans la continuité, une tonalité marquée à droite

La liste des ministres et secrétaires d'État qui composent le gouvernement d'Élisabeth Borne a été annoncée ce vendredi par Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Elysée. Cette équipe devra mener les réformes du second quinquennat d'Emmanuel Macron.

Malgré la volonté de renouveau du chef de l'Etat, réélu le 24 avril pour un mandat de cinq ans avec la promesse d'une méthode inédite de gouvernance, la nouvelle équipe gouvernementale s'inscrit dans la continuité, avec une tonalité droitière marquée. Une coloration politique qui peut paraître paradoxale, au vu des engagements d'Emmanuel Macron d'ouvrir le prisme de l'exécutif à la gauche et aux écologistes après la présidentielle.

Continuité pour les poids lourds, deux surprises

Des poids lourds du précédent gouvernement, commeBruno Le Maire, Gérald Darmanin ou Eric Dupond-Moretti, restent en fonction. Les deux principales surprises sont les entrées de la chiraquienne Catherine Colonna aux Affaires étrangères, et de l'historien Pap Ndiaye à l'Education nationale.

Des postes prestigieux pour les anciens de la droite

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ex-membres des Républicains, conservent ainsi leur portefeuille : Economie et Finances pour le premier dans un périmètre redéfini avec l'ajout de la Souveraineté industrielle et numérique, l'Intérieur pour le second.

Autre transfuge de droite, proche d'Edouard Philippe apprécié de la "Macronie", Sébastien Lecornu hérite du prestigieux ministère des Armées, en remplacement de Florence Parly, après s'être chargé des Outre-mer dans le gouvernement précédent.

Les transfuges des Républicains qui font leur entrée

Nouvelles "prises" dans les rangs des ex-Républicains : le maire d'Angers Christophe Béchu, qui a quitté LR en 2017, nommé ministre délégué aux Collectivités territoriales, et Damien Abad, ex-chef du groupe LR à l'Assemblée qui s'est mis jeudi en congé du parti. Il est nommé ministre des Solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.

Les fidèles du Président ont la part belle

Les fidèles du président de la République et macronistes de la première heure restent : Clément Beaune, confirmé aux Affaires européennes, Gabriel Attal, qui laisse le porte-parolat pour le ministère des Comptes publics.

La ministre déléguée sortante à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, devient ministre de la Transition énergétique, la ministre sortante de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, devient ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. Olivia Grégoire, ex-secrétaire d'Etat à l'Economie sociale, est promue porte-parole du gouvernement.

Nouvel entrant, Stanislas Guerini, délégué général de Renaissance (ex-La République en Marche), se voit offrir un portefeuille important, la Transformation et la Fonction

publiques.

La gauche fustige une équipe de droite

Logiquement, les figures de l'opposition de gauche fustigent un gouvernement ancré à droite. Jean-Luc Mélenchon, le chef de file de La France insoumise, juge ce gouvernement "bien libéral. Ni audace ni renouvellement. Tout terne et gris. Le mandat Macron II commence sur la pointe des pieds, mais dans un mois tout changera", dit-il, comptant toujours sur son élection comme Premier ministre suite aux élections législatives.

Pour Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, "On prend les mêmes et on recommence !"

Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie les Verts, dénonce "un gouvernement de droite qui se moque complètement de l'écologie et du social."