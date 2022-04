Barrage à l'extrême droite et votes blancs à Grabels où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour

Les électeurs de Jean Luc Mélenchon ont majoritairement fait barrage à l'extrême droite pour ce second tour de l'élection présidentielle. Cela se voit à l'échelle nationale, 42% ont voté pour Emmanuel Macron au second tour selon un sondage réalisé par Ipsos-Sopra Steria.

Ainsi qu'à l'échelle locale. Notamment dans la commune de Grabels au nord-ouest de Montpellier où le candidat de la France Insoumise avait fait 29 % au premier tour. Emmanuel Macron arrive en tête au second. Il était à 25 % le 10 avril et a beaucoup augmenté en faisant presque 65 % ce 24 avril. Les Grabélois ont voté pour Marine Le Pen à 19 % au premier tour et à 35 % au second.

Le nombre de votes blancs a été multiplié par six à Grabels

Les votes blancs sont passés de 58 au premier tour à 341 au second, c'est à dire 6 fois plus. René Revol, maire de Grabels, explique que ceux qui ont mis un bulletin blanc ou se sont abstenus "n'arrivaient pas à prendre un bulletin Emmanuel Macron. Ils ont eu le souvenir des manifs avec les violences policières. Ils ont le souvenir de l'ISF, des cadeaux aux riches. Alors que par ailleurs, les gens tirent la langue pour survivre. Ils se sont retrouvés devant un second tour où ils étaient exclus." Pour ceux qui ont reporté leur vote sur Emmanuel Macron, le maire souligne qu'il ne s'agit pas d'une adhésion à son programme mais bien d'un barrage à l'extrême droite.

René Revol, maire de Grabels, veut l'union des partis de gauche pour les législatives. Copier

"Je ne cherche pas nécessairement à être candidat aux élections législatives. Ce que je cherche c'est le rassemblement le plus large" - René Revol, maire de Grabels

Ce partisan de La France Insoumise pense aux élections législatives dont le premier tour est le 12 juin. Il appelle à la réunion de la gauche : "Je ne cherche pas nécessairement à être candidat aux élections législatives. Ce que je cherche c'est le rassemblement le plus large pour que l'Union populaire puisse présenter un bloc fort uni sur Montpellier. J'espère bien que les autres forces politiques de gauche rejoindront notre démarche unitaire et qu'ils rompront avec la stratégie de Carole Delga (présidente de la région Occitanie NDLR) qui refuse toute union et qui se tourne vers monsieur Macron." On connaitra les noms de ceux qui se présentent sur la liste de La France Insoumise pour les législatives dans les cantons de Montpellier d'ici 10 jours.