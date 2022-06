Graig Monetti : "Je vois une envie de faire barrage à une dérive extrême"

Graig Monetti, candidat dans la première circonscription des Alpes-Maritimes -celle du centre ville de Nice et son port- fait campagne avant un second tour qui s'annonce serré face au député LR sortant Eric Ciotti. Il salue les voix de gauche qui appellent à voter pour lui.

Qui d'Eric Ciotti ou de Graig Monetti sera élu député de la première circonscription des Alpes-Maritimes dimanche ? Le premier, député LR sortant, est arrivé en tête avec environ 2000 voix d'avance au premier tour. Tout reste à faire, et dans chaque camp on sort la calculatrice pour évaluer les reports de voix. Le candidat "Ensemble" et conseiller municipal niçois pourrait notamment compter sur une partie des voix de la Nupes, après l'élimination de sa candidate. "Je crois qu'il est venu le temps qu'au delà des opinions et convictions nous puissions nous retrouver sur le plan des valeurs."

A aucun moment de ma campagne je n'ai utilisé les moyens de la mairie

Pointé du doigt par son adversaire pour sa proximité durant toute la campagne avec le maire Christian Estrosi et ses équipes, Graig Monetti : "je veux être très clair je suis allé tous les matins dans la rue rencontrer les gens jusqu'à très tard le soir, donc il ne faut pas laisser penser qu'il y a une notion de système, il n'y en a eu à aucun moment."