VIDÉO - Grand Belfort : début de séance perturbé par des manifestants, la police municipale intervient

Le début de soirée a été agité au Grand Belfort. Les élus de l'agglomération sont réunis depuis 20h ce jeudi en séance plénière. A l'ordre du jour, le changement de CE au 1er janvier pour l'ensemble des quelque 500 agents de l'agglomération, un choix vivement contesté par l'opposition et les syndicats.

Des militants CGT virulents

Près de 200 manifestants, dont certains étaient très remontés, sont restés jusqu'à 20h devant la salle. "Il se pointe là comme un Seigneur, on n'est pas ses serfs! Le temps de l'esclavage est terminé", s'est emporté Alain Loeby, représentant CGT du Grand Belfort. "Et on n'est pas responsables des violences que l'on déplore", a-t-il précisé.

J'ai moi-même été blessé au doigt (Damien Meslot)

Damien Meslot s'est dit "choqué" par l'incident. © Radio France - Nicolas Wilhelm

"Trois élus ont été agressés par des nerveux de la CGT, je suis très choqué", a déclaré Damien Meslot, assurant lui-même "avoir été écorché au doigt". "Hurler sa haine et son mépris c'est scandaleux, ce n'est pas la violence qui me fera reculer", a-t-il répété.

La police municipale a dû intervenir et faire barrage devant la salle du conseil pour empêcher les manifestants d'entrer, juste avant le début de la séance plénière.

Changement de lieu pour la séance

En raison de la crise sanitaire, la réunion devait initialement avoir lieu au gymnase du Phare, où les distances sont plus faciles à respecter. Mais la séance a finalement été organisée dans la salle du conseil, près de la Préfecture. Les élus d'opposition "Belfort en Grand" Samia Jaber et Bastien Faudot ont décidé de ne pas siéger, pour des raisons de sécurité.

L'abandon du COS critiqué

Lors de cette séance, le président du Grand Belfort doit faire voter l'adhésion au 1er janvier prochain au CNAS, le Comité Nationale de l'Action Sociale, ce qui reviendrait à abandonner le COS, Comité des oeuvres sociales.

L'adhésion au CNAS permettrait selon Damien Meslot de faire économiser environ 550.000 euros par an au Grand Belfort. Un argument balayé par l'opposition, qui proteste aussi contre la suppression de 21 jours de congés dits "supplémentaires", au 1er janvier prochain.

Vers 21h, l'adhésion au CNAS n'avait toujours pas été votée, le point n'ayant pas encore été abordé.

Conseil municipal vendredi

Les mêmes points seront à l'ordre du jour ce vendredi soir, lors du conseil municipal de Belfort cette fois. Les trois conseillers municipaux du groupe "En commun pour Belfort" ont déjà annoncé ne pas vouloir prendre part au vote, estimant ne pas avoir accès à assez d'informations pour se prononcer.

Jeudi dernier, près de 500 agents avaient déjà manifesté sous les fenêtres du comité technique de la ville de Belfort et du Grand Belfort, qui avaient acté ce changement. Les syndicats appellent déjà à un nouveau rassemblement des agents territoriaux jeudi prochain, 22 octobre, dès 10h Place d'Armes à Belfort, pour un barbecue géant