Grand débat national : environ 1.400 citoyens invités à participer aux "conférences citoyennes régionales"

Après les contributions sur internet et les réunions locales, c'est avec 14 "conférences citoyennes régionales" organisées dans tout le pays que le grand débat national, voulu par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des "gilets jaunes", va se conclure à partir du vendredi 15 mars.

Dans un communiqué, les organisateurs du grand débat national précisent que ces "ateliers participatifs se dérouleront sur une journée et demie" et réuniront "jusqu'à cent personnes, tirées au sort, selon la taille des régions". Ces citoyens "représentatifs de la diversité sociologique de chaque région, partageront leurs attentes et leur diagnostic sur les quatre thèmes du grand débat national, délibéreront entre eux et élaboreront collectivement des propositions argumentées".

Jusqu'à 100 citoyens par ateliers

La moitié de ces conférences auront lieu les 15 et 16 mars à Paris, Poitiers, Rouen, Lille, Orléans, Marseille et Lyon. Les autres se dérouleront les 22 et 23 mars à Rennes, Toulouse, Aix-en-Provence, Strasbourg, Ajaccio, Dijon et Nantes. "Une conférence citoyenne nationale spécifiquement dédiée à la jeunesse (18-25 ans) sera également organisée à Aix-en-Provence, selon le même format, les 22 et 23 mars", selon les organisateurs.

Tous les ateliers s'appuieront "sur les principaux thèmes qui ressortent des premières analyses des contributions des citoyens" détaille le communiqué. Ils "déboucheront sur leur propre synthèse, qui viendra enrichir l'ensemble des contributions apportées au grand débat national".

75.000 Français appelés

Le tirage au sort des participants a été effectué sur la base d'une génération aléatoire de numéros de téléphone fixes et portables, selon des critères d'âge, de genre, de catégorie socioprofessionnelle, du département d'habitation et de la taille de l'agglomération de résidence. Selon France Inter, l'institut Harris Interactive, chargé de trouver les 1.400 citoyens volontaires pour participer à ces réunions, a peiné à convaincre. 75.000 Français ont été appelés.

D'autres dates et lieux doivent être prochainement annoncés pour les départements et régions ultramarines, ainsi que pour Saint-Barthélemy/Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Avant les citoyens, syndicats, élus et associations se retrouvent cette semaine à Paris pour quatre conférences nationales sur les thématiques du grand débat : transition écologique, citoyenneté, fiscalité, organisation de l’État et des services publics. L’Assemblée nationale organisera en outre des séances du 1er au 3 avril. Ces échanges pourraient être suivis par une déclaration du gouvernement, sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution, a précisé le président Richard Ferrand.