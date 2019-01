Grand débat : Clément Rossignol Puech réclame une voie réservée au covoiturage sur la rocade de Bordeaux

Bordeaux, France

"Cela fait dix ans qu'on le réclame". Clément Rossignol Puech a proposée que la bande d'arrêt d'urgence de la rocade de Bordeaux soit consacrée aux transports en commun et au covoiturage. Selon lui, "quand on prend 5 voitures qui roulent sur la rocade, il n'y que 6 personnes à l'intérieur. Si on en ajoutait une 7e, cela réduirait le trafic de 20%". Il lui semble donc impératif aujourd'hui de favoriser encore davantage le covoiturage.

Le maire écologiste de Bègles intervenait en tant que grand témoin de l'émission de France Bleu Gironde "Vendredi Politique". Durant quatre semaines, les auditeurs interviennent à l'antenne pour exposer leurs propositions sur les quatre thématiques du Grand débat national. Concernant la transition écologique, le débat a beaucoup tourné autour de la question des mobilités. Plusieurs propositions ont été effectuées par les auditeurs. Alexis a réclamé l'implantation d'entreprises en zone rurale. Alice a souhaité une meilleure régularité des TER, les trains express régionaux, et le développement du télé-travail. Bernard a demandé la prolongation du tramway jusqu'à Parempuyre pour désenclaver le Médoc.

Ecoutez l'intégralité de l'émission :

Clément Rossignol Puech, maire de Bègles, invité de "Vendredi Politique" Copier

Les prochains invités dans le cadre du Grand débat national seront :