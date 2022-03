"Grand débat du siècle" : quatre candidats de gauche sur Twitch pour parler écologie

Quatre candidats à la présidentielle, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Philippe Poutou, participeront ce dimanche à 16h au "Grand débat du siècle".

Ce dimanche, à 16h, quatre candidats à la présidentielle, Yannick Jadot, Anne Hidalgo, Fabien Roussel et Philippe Poutou, participeront au "Grand débat du siècle". Cette émission sur les enjeux climatiques et environnementaux est organisée par quatre ONG sur la chaîne Twitch du streamer et chroniqueur politique Jean Massiet.

Il était l'invité ce dimanche matin sur franceinfo, et a indiqué que les organisateurs sont encore "en attente" de la confirmation de la présence d'Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, et de Valérie Pécresse, candidate des Républicains.

Le principe de l'émission

"Chaque candidat aura 30 minutes, ils vont se succéder les uns après les autres", a précisé Jean Massiet, ajoutant que contrairement à une émission de télévision "on n'est pas obligé de rendre l'antenne" puisque ce "grand débat" est organisé sur Twitch. L'émission devrait donc durer plus de deux heures.

Twitch est une plateforme "qui touche un public jeune, éloigné des médias traditionnels, un public en général assez abstentionniste", précise Jean Massiet. "C'est l'opportunité pour les jeunes de venir voir leur candidat, de leur parler sur les thématiques qui les intéressent, c'est eux qui vont pouvoir regarder et commenter l'émission avec un tchat et dire ce qu'ils en pensent", indique le présentateur, l'idée étant de permettre "d'avoir du temps" pour parler de climat.

L'écologie, thème central de l'émission

Selon le streamer, "on ne parle pas de climat dans cette élection présidentielle", "on parle d'islam, d'immigration, de pouvoir d'achat, des thèmes qui sont pourtant liés directement ou indirectement au climat" mais trop peu d'écologie.

"Les questions sur l'écologie ne sont jamais posées à la télévision, à la radio, aux candidats", déplore Jean Massiet, ce qu'il explique en partie par "la totale déconnexion des sujets abordés par les journalistes à la télévision et ce qu'attendent les Français et, surtout, les jeunes".