Grand débat en Indre-et-Loire : certains ont fait des dizaines de kilomètres pour prendre la parole à Bléré

Bléré, Indre-et-Loire, France

Par la porte ou la fenêtre, tous les moyens étaient bons pour participer au débat !

La mairie de Bléré, qui prêtait la salle du Conseil Municipal, avait prévu une soixantaine de sièges, mais très vite le nombre de participants a été largement dépassé. Certains étaient venus de Tours, de Saint Pierre des Corps, mais aussi de la Croix-en-Touraine ou encore de Saint Branchs et bien sûr de Bléré et des alentours pour s'exprimer pendant cette soirée.

Ecouter, prendre des notes, entendre les doléances pour le député Labaronne

Cette réunion dans le cadre du Grand débat avait été organisée à l'initiative du député En Marche de la circonscription Daniel Labaronne. Pendant deux heures, il a écouté et pris des notes. Une attitude qu'il a dû expliquer à l'issue de la réunion car certains ont jugé qu'il n'y avait pas eu de réel débat ou d'écoute de sa part.

"A vrai dire, _il n'y a pas de débat_. Il y a des personnes qui prennent la parole et qui font des propositions, qui critiquent l'action gouvernementale, qui souhaitent des améliorations dans tel ou tel domaine, mais un débat ça suppose un échange, une confrontation d'idées. Mais dans le cadre de ce que l'on appelle le Grand débat national, le rôle du député c'est d'écouter, de prendre des notes, d'enregistrer les doléances".

Intéressant mais sceptiques sur les suites de ce débat

Tous les sujets ont donc été abordés malgré le cadre fixé par le gouvernement : la fiscalité, le pouvoir d'achat, mais aussi le besoin de services publics ou encore l'écologie sans oublier les droits et la place des femmes.

Et à la sortie, le mot qui revenait le plus était : intéressant. Heureux aussi pour la plupart d'avoir pu échanger sur des thèmes qui les rassemblent. Une jeune femme de l'assistance a même fait applaudir les gilets jaunes "sans lesquels un tel débat n'aurait pas eu lieu" !

Par contre, sur les suites, beaucoup étaient dans l'expectative et d'autres affichaient un certain scepticisme quant aux réalisations concrètes et aux changements qui pourraient voir le jour.

Et pour ceux qui n'ont pas pu assister au débat lundi soir ou ceux qui souhaitent à nouveau débattre, il y en aura un autre à la même heure et le même lieu toujours à la mairie de Bléré ce mardi 22 janvier.