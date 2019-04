Grand débat et 80 km/h : du "mépris de la part du Premier ministre" selon Michel Raison

Lure, France

"C'est pas très clair". Sans tirer à boulets rouges sur la prestation d'Edouard Philippe au lendemain de la première synthèse du grand débat à Paris, le sénateur de Haute Saône Michel Raison n'est pas forcément très tendre avec le Premier ministre, qui doit s'exprimer ce mardi après-midi devant l'Assemblée nationale et les sénateurs mercredi.

C'est le cas notamment sur le dossier des 80 km/h. Ce lundi Edouard Philippe a tenté une nouvelle fois de défendre la mesure : "Je voulais sauver des vies, on m'a accusé de vouloir remplir les caisses de l'Etat" a lancé le Premier ministre, pendant le bilan du grand débat national.

Du mépris du Premier ministre" - Michel Raison, sénateur LR de Haute Saône

Réaction du sénateur de Haute-Saône, Michel Raison : "Une fois de plus, le Premier ministre préfère culpabiliser ses concitoyens. A aucun moment, il ne remet en question son absence totale de pédagogie, qui pourtant explique en grande partie le rejet et la colère des automobilistes, estime l'élu Les Républicains. Il dit vouloir s'habituer à l'incompréhension des citoyens, sous entendu ils n'y comprennent rien mais je vais m'y habituer. Il y a là _une part de mépris_."