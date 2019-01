Grand débat : "Finalement, le président revient vers nous", s'amuse le président de l’association des maires en Corrèze

Corrèze - France

Il dénonce régulièrement le recul des services publics en milieu rural, et le mépris de l'Etat envers les élus locaux. Alors quand Emmanuel Macron fait appel aux maires pour amorcer le grand débat national, Jean-Jacques Dumas ne boude pas son plaisir. Le président de l'association des maires de la Corrèze répondait à 8h15 aux 3 questions de Nicolas Blanzat.

Quelle est votre position sur ce grand débat ?

Ma position, c'est de l'accompagner et de participer. Les maires, nous considérons que nous sommes le premier échelon de la démocratie. Et même si les difficultés actuelles sont entièrement dus à l'Etat, ce n'est pas une raison pour que les maires ne participent pas.

Donc vous allez accompagner...

Nous allons faciliter, participer. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire ce que nous allons faire, car nous ne savons pas encore précisément comment ça va se dérouler. Nous n'avons rien pour le moment, le référent départemental n'en sait pas beaucoup plus. Nous attendons les instructions. On sait que le Président de la République souhaite faire des débats région par région, en invitant une cinquantaine de maires par département, qui ne pourront poser que 2 questions (pour 50), donc ça ne va pas être un dialogue forcément très important.

Et pourtant, vous avez des choses à lui dire. On sait qu'il y a de l'amertume sur son attitude, le fait qu'il ait snobé le congrès des maires par exemple...

Voyez, finalement, les maires ne sont pas rancuniers ! Ce président qui arrivait tout jeune plein de dynamisme, il pensait que ces vieux schnocks de maires, dont beaucoup avaient comme moi l'âge de la retraite, étaient complètement dépassés. Et finalement il revient vers nous ! Parce que quant les administrés n'ont pas internet ou ne savent pas s'en servir, pour une carte grise, ils viennent à la mairie, et la secrétaire les aide. C'est nous qui sommes au plus près des citoyens !

Mais vous ne voulez pas récupérer le malaise national ?

Non, d'autant que certaines revendications premières, comme le 80 km/h, nous touchent. J'ai rencontré le délégué interministériel à la sécurité routière, et ce monsieur Barbe m'a répondu péremptoirement "nous sommes des spécialistes". Tous ces spécialistes parisiens sont de mauvais spécialistes !

Le président de la République vient ce vendredi à Souillac. C'est aux portes de la Corrèze, mais pas dans notre région. Est-ce que vous y serez ?

Nous avons demandé à aller plutôt à Souillac qu'à la réunion de Nouvelle-Aquitaine, qui aura lieu a priori à Mont-de-Marsan. Mais on nous a dit "vous êtes en Nouvelle-Aquitaine, ce sera en Nouvelle-Aquitaine".