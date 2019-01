Grand débat : "Je ne me prêterai pas à une mascarade" affirme Jacques Breillat (LR)

Bordeaux, France

Alors que le Grand débat national se prépare et à la veille de l'acte 9 du mouvement des Gilets jaunes, Jacques Breillat était l'invité ce vendredi matin de l'émission de France Bleu Gironde "Vendredi Politique". Le maire de Castillon-la-Bataille, président du groupe d'opposition au Conseil départemental de la Gironde et vice-président du parti Les Républicains en Gironde s'est notamment exprimé sur ses attentes concernant le grand débat.

Il se montre assez dubitatif quant à son organisation. "J'ai reçu hier une demande de la préfecture pour faire remonter les cahiers de doléances d'ici mardi prochain, affirme-t-il. Il faut arrêter de se moquer du monde. Soit on organise vraiment un débat, dans le respect des uns et des autres, soit on nous demande de nous prêter à une mascarade et je n'ai pas envie de perdre la confiance de mes administrés".

