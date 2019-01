Grand débat : la Ville de Saint-Étienne organise cinq réunions publiques et une très large consultation

Saint-Étienne, France

Les Stéphanois ne pourront pas dire qu'ils ne pouvaient pas participer au grand débat souhaité par le gouvernement. Afin de consulter le plus grand nombre de ses administrés sur les questions posées par le président de la République, le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a annoncé mardi que cinq réunions publique seront organisées d'ici le 15 mars dans sa ville. Les dates ne sont pas encore connues, mais la mairie fait déjà savoir que ces réunions seront animées par des professionnels du débat, et non pas par des élus. Et la participation stéphanoise au grand débat national ne s'arrête pas là.

Une salle à disposition de tous

"Le président de la République semble enfin prendre conscience des problèmes et demande aux maires de jouer le rôle des fantassins de la République", ironise Gaël Perdriau, qui rappelle que les difficultés des Français mises en lumière par le mouvement des "gilets jaunes", les maires les constatent depuis près de deux ans. "L'ensemble des maires qui demandent depuis deux ans à être entendus se doivent d'accompagner ce mouvement", ajoute le maire stéphanois.

Alors, en plus des cinq réunions publiques prévues à Saint-Étienne, l'équipe municipale souhaite consulter le monde associatif, économique, enseignant, et faire remonter toutes leurs doléances au gouvernement. Les premiers courriers doivent partir dès cette semaine. La Ville met aussi à disposition, pendant toute la durée du grand débat (15 janvier-15 mars), l'une des salles de la Bourse du travail, afin que les Stéphanois puissent y organiser leurs propres débats. Il suffit de réserver la salle auprès de la mairie, soit par internet, soit par téléphone (en composant le 04.77.48.77.48, le numéro "Saint-Étienne bonjour"), soit en se rendant directement en mairie. Concernant la sécurité autour de ces débats citoyens, la municipalité explique que cela incombe à la préfecture de la Loire, et plus précisément au référent du grand débat pour la Loire, Jean-Baptiste Constant, le directeur de cabinet du préfet.

Le maire de Saint-Étienne appelle à la fin des manifestations des "gilets jaunes"

Déjà noircis par plus de 500 contributions, les cahiers de doléances à disposition des Stéphanois depuis début décembre restent ouverts à l'hôtel de ville. De nouveaux cahiers vont également être installés dans les mairies de proximité. Et pour ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer, il est possible de faire ses doléances au président de la République sur le site internet de la Ville de Saint-Étienne, ou en renvoyant la page prévue dans le prochain numéro du magazine municipal. La Ville s'engage à centraliser toutes les doléances et à la transmettre ensuite à l'Élysée.

En marge de ces annonces sur l'organisation du grand débat à Saint-Étienne, Gaël Perdriau a appelé les "gilets jaunes" à cesser leurs manifestations, estimant que le dialogue qu'ils réclamaient avec le gouvernement est désormais entamé, même s'il juge cette réponse de l'exécutif bien tardive. "Il est temps que les manifestations cessent pour retrouver un climat serein", explique Gaël Perdriau. Il estime que les demandes des "gilets jaunes", comme de tous les Français, "ne peuvent pas se transformer en mesures concrètes dans un climat de violence".