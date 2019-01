VIDÉO - Le maire de Châtel s'adresse à Emmanuel Macron... en chantant "Marionnettiste"

C'était le petit moment insolite de cette réunion, ce jeudi, entre le président de la République et des élus de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Valence. Nicolas Rubin, le maire LR de Châtel (Haute Savoie), s'est adressé à Emmanuel Macron en chantant !

@nicolasrubin maire de Chatel Haute Savoie termine son intervention par la chanson « Marionnetiste » de Pierre Bachelet. Franchise, coups de cœurs, coups de gueules, mais toujours le respect du débat. #GrandDebatNational@EmmanuelMacron@CdLavergne@CLAPOTMireille@AliceThourotpic.twitter.com/es44C0e70w — Didier GUILLAUME (@dguillaume26) January 24, 2019

L'élu haut-savoyard a pris la parole lors de ce déjeuner-débat à la préfecture de la Drôme, en fredonnant deux strophes de la chanson "Marionnettiste" de Pierre Bachelet. "Mais dis-moi tout Marionnettiste. J'ai des ficelles à mon destin. Tu me fais faire un tour de piste. Mais où je vais je n'en sais rien", a-t-il chanté devant un Emmanuel Macron tout sourire qui lui a même lancé un "bravo" à la fin de sa performance. Les journalistes présents sur place rapportent que l'ensemble de l'assistance était médusée avant d'applaudir abondamment le maire de Châtel, qui est également président de l’association des maires de Haute-Savoie.

Le contenu voulait bien dire ce qu'il voulait dire... On [les élus locaux] n'a pas envie d'être tenus par des ficelles" - Nicolas Rubin

"Le contenu voulait bien dire ce qu'il voulait dire", explique Nicolas Rubin à France Bleu Pays de Savoie. "On [les élus locaux] n'a pas envie d'être tenus par des ficelles... on nous fait faire des tours de pistes... mais où on va ? On n'en sait rien en fait. J'en ai profité pour demander un regard attentionné envers les élus locaux qui font un énorme travail, notamment dans les conditions d'exercice du mandat. Je crois que le message a été entendu. On verra les réponses qu'il y apportera".

Le Président de la République à l’écoute des Maires @l_amf de Auvergne Rhône Alpes. Une rencontre attentive.., des élus en attente de meilleures relations état/collectivités. @Elysee@AssodesMaires74@Prefet74pic.twitter.com/kjq3ofSEC6 — Nicolas Rubin (@nicolasrubin) January 24, 2019

