Grand débat : le maire de Ham organisera une réunion le 1er mars

Invité de France Bleu Picardie ce vendredi 25 janvier, Grégory Labille le maire de Ham, à l'est de la Somme, a annoncé l'organisation d'une grande réunion dans sa commune le 1er mars. Il a également fait le point sur les projets pour la ville en ce début d'année 2019.

Un débat doit être organisé à Ham, tout comme à Glisy et Amiens (illustration)

Il y aura bien un débat à Ham, dans le cadre du "grand débat national". Le maire de la commune, Grégory Labille, invité de France Bleu Picardie ce vendredi 25 janvier, l'a annoncé : il se tiendra le 1er mars au centre social communautaire. Les quatre thèmes prévus par le gouvernement seront évoquées : la fiscalité, l'écologie, la citoyenneté et les déplacements.

On ne sait pas encore qui animera les échanges. Le choix devrait être arrêté dans les jours à venir. Pour y participer les citoyens devront s'inscrire, avec pour limite une centaine de places.

Des vœux 2019 sans alcool

Grégory Labille, le maire de Ham doit annoncer la tenue de ce grand débat ce vendredi soir, à l'occasion de ses vœux pour 2019. Des vœux à l'eau et au jus de fruit, c'est une première dans la commune. "Je ne donne pas de leçons par rapport à la consommation d'alcool, mais on ne peut pas faire le constat d'une consommation excessive d'alcool sur notre territoire et ne pas faire de signes symboliques pour limiter cette consommation", a expliqué le maire.

Projets pour la ville

Autres annonces prévues pendant ces vœux du maire : les différents projets de la ville pour 2019. Notamment la volonté d'ouvrir une résidence pour personnes âgées : "nous avons fait l'acquisition d'un terrain l'an dernier. Maintenant nous cherchons des investisseurs", a précisé Grégory Labille. Un logement d'urgence vient d'être meublé pour accueillir des familles en détresse "sans loyer et le temps qu'elles trouvent des solutions de relogement".

L'hôtel de France, racheté fin 2018 devrait bientôt rouvrir ses portes. "Une bonne nouvelle pour redynamiser le centre ville", se réjouit le maire. Les travaux doivent débuter au mois de février "pour que _le restaurant ouvre au printemps_", a précisé Grégory Labille. Ensuite, ce sont les travaux de la partie hôtel qui devront être réalisés, pour une réouverture courant 2020.

