Grand débat : les annonces du Premier ministre laissent les Gilets jaunes de Trélissac indifférents

C'était il y a deux mois. Le président de la République Emmanuel Macron lançait le Grand débat national en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Ce lundi, c'était l'heure du bilan. Sous la verrière du Grand Palais à Paris, le Premier ministre Edouard Philippe tirait les conclusions de centaines de milliers de contributions citoyennes.

Le chef du gouvernement a retenu quatre axes principaux : "Une tolérance fiscale zéro", l'isolement des français, l'exigence démocratique et la préoccupation écologique. Il a estimé que ces débats indiquent "clairement la direction à prendre: nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts".

Ce gouvernement doit arrêter de nous prendre pour des demeurés et des moins que rien.

Mais pour les gilets jaunes du quartier général de Trélissac, ces revendications ne datent pas d'aujourd'hui. La hausse du pouvoir d'achat, la justice fiscale, la baisse des taxes du carburant... Ce sont des exigences que Denis porte depuis le début du mouvement. Il ne croit pas que des mesures seront prises par le gouvernement grâce aux contributions du grand débat : "Je n'attends rien du grand débat depuis le début du grand débat. Ce sont des revendications qu' l'on connaît depuis le début du mouvement même si on n'a pas voulu les entendre. On a encore jusqu'au 15 avril pour avoir des annonces concrètes et on ne les aura pas."

Le grand débat national, une imposture

Serge, un gilet jaune du Morbihan de passage dans la région, partage le sentiment de Denis. Pour lui, le grand débat, c'était de la poudre aux yeux : "Dans la plupart des débats les gens étaient triés sur le volet. On les aiguillait vers les réponses que M. Macron et son gouvernement voulait entendre. Et les réponses Emmanuel Macron, il les avait déjà."

Nous vivons dans un pays où, à certains endroits, on ne se voit plus et on ne se parle plus. Et quand le service public ferme ou déménage, c’est l’Etat – le dernier rempart - qui abandonne aussi. #GrandDébat#ParolesdeFrançaispic.twitter.com/pIJQzzQ02B — Edouard Philippe (@EPhilippePM) April 8, 2019

Lors de son discours ce midi à Paris, Edouard Philippe a déclaré au sujet de l'isolement des Français : "Nous vivons dans un pays où on ne se voit plus, on ne se parle plus". Mais pour Serge, c'est aux politiques de venir s'enquérir des préoccupations des citoyens, notamment des gilets jaunes : "On n'a pas vu de membres du gouvernement venir dans les assemblées des Gilets jaunes. Au lieu de nous envoyer des CRS, on aurait souhaité qu'ils nous écoutent. Maintenant c'est trop tard. La confiance est totalement perdue. Il faut qu'Emmanuel Macron démissionne. Ce gouvernement doit arrêter de nous prendre pour des demeurés et des moins que rien." martèle ce gilet jaune.

Emmanuel Macron devraient faire des annonces en fonction des compte-rendus du grand débat à la fin du mois d'avril. Les gilets jaunes de Trélissac eux, n'abandonne pas la lutte. Ils ont l'intention de manifester ce jeudi à Périgueux contre la réforme du système de retraite.