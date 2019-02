Grand débat national : les Côte-d'Oriens ont jusqu'au 20 février pour déposer leurs contributions

Dijon, France

La consultation citoyenne dans le cadre du Grand débat national s'achève le 15 mars. Mais en Côte-d'Or, la clôture des cahiers citoyens a été fixée au 20 février. A mi-parcours, le Sous-Préfet de Montbard, Joël Bourgeot a fait un bilan d'étape des contributions dans le département de la Côte-d'Or : "plus de la moitié des 699 communes que compte le département proposent des cahiers de contributions citoyennes ou cahier de doléances. C'est un bon bilan," affirme le représentant de l'Etat.

Pour connaître les propositions des Côte-d'Oriens, il va falloir attendre un peu. "Une synthèse va être faite," note Joël Bourgeot. "Les thèmes sur lesquels les Côte-d'Oriens se sont exprimés tournent à manière égale autour _des problèmes de santé, de la mobilité et de la ruralité_. Ce que l'on peut dire, c'est que les réunions se sont bien passées, les débats ont été menés de façon sereine," ajoute le Sous-préfet. Jusqu'à présent, quatre-vingt réunions d'initiatives locales ont été organisées dans cinquante communes de Côte-d'Or.

Joël Bourgeot, Sous-Préfet de Montbard © Radio France - Stéphane Parry

Il y a un temps où il faudra comprendre comment on en est arrivé là - Bruno Bethenod, président de l'association des maires ruraux de Côte-d'Or

A l'image de Patrick Morelière, le maire d'Arc-sur-Tille, Bruno Bethenod, le président de l'association des maires ruraux de Côte-d'Or est venu remettre le cahier de doléances des habitants. Il est plutôt agréablement surpris par ce qu'il a lu : "les contributions sont de qualité parce que les gens ont pris le soin de formuler leur remarque. Après, il va falloir un peu de temps pour analyser toutes ces contributions. Ensuite, il y aura un temps où il faudra comprendre comment, on en est arrivé là. Enfin, il faudra se poser la question sur la façon dont on peut appliquer les lois. On se rend compte qu'il y a un fossé entre la ville et la campagne," déclare Bruno Bethenod.

Bruno Bethenod, le président de l'association des maires ruraux de Côte-d'Or © Radio France - Stéphane Parry

Les associations d'élus vont faire des propositions - Ludovic Rochette, président de l'association des maires de Côte-d'Or

Si les débats et les contributions ont été de qualité, c'est aussi parce que la plupart des maires de Côte-d'Or ont facilité l'organisation des réunions et des cahiers de contributions. "Les associations d'élus ne sont pas en reste," note Ludovic Rochette, le président de l'association des maires de Côte-d'Or. "Elles vont aussi faire des propositions dans le cadre du Grand débat national." Ainsi à partir du 20 février, les contributions seront remontées en Préfecture. Puis la synthèse sera envoyée à la Bibliothèque Nationale de France qui sera chargée d'analyser les documents, "en toute exhaustivité et transparence", promet le Sous-Préfet de Montbard.

Ludovic Rochette, la président des maires de Côte-d'Or © Radio France - Stéphane Parry

Les contributions d'initiatives locales doivent être déposées sur le site du Grand débat. Une conférence citoyenne régionale se tiendra à Dijon le 23 mars