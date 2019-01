Grand débat : les maires de Moselle vont-ils jouer le jeu ?

Moselle, France

Dans la lettre qu'il a adressé aux Françaisdimanche, Emmanuel Macron place les maires en première ligne dans l'organisation du grand débat censé répondre à la crise des gilets jaunes. Les maires, écrit le Président de la République, "auront un rôle essentiel car ils sont vos élus et donc l'intermédiaire légitime de l'expression des citoyens."

Le message a été entendu en Moselle par les élus, pas mécontents de retrouver leur place au centre du jeu démocratique, après plusieurs mois de relations compliquées avec l'exécutif. "Monsieur Macron a ignoré, voire méprisé les maires de France", note Pierre Cuny, le maire de Thionville qui n'a toujours pas digéré l'épisode du #BalanceTonMaire, "mais maintenant il faut avancer."

La tonalité est la même dans les autres grandes villes du département, à l'instar de Dominique Gros (PS) qui a assuré, vendredi 11 janvier lors de ses vœux à l'Hôtel de ville, que la ville apporterait de Metz "tous sont concours et son soutien matériel à l'organisation du débat national. Notre municipalité prendra toute sa part sur le plan politique."

Sortie de crise

Les élus partagent la volonté commune de participer à cette tentative de sortie de crise, quelques soient les chapelles. Ainsi, Celeste Lett, maire (LR) de Sarreguemines et président pour la Moselle de l'Association des maires de France (AMF) assure qu'il "jouera le jeu", malgré les réticences de l'AMF au niveau national. "Il est nécessaire que notre pays s’apaise et devienne plus serein. Moi j'ai des contacts positifs avec les gilets jaunes sur ma ville. Je leur ai mis à disposition un local pour qu'ils puissent se réunir chaque lundi soir."

Jouer un rôle d'interface entre la population et le gouvernement (Celeste Lett maire de Sarreguemines)

Pour quel résultat ?

Même les plus farouches opposants à la majorité se disent prêts à ouvrir des salles à ceux qui souhaiteraient débattre, comme à Hayange. Mais le maire (RN) Fabien Engelmann ne se fait guère d'illusion sur l'issue de cette concertation. "Le gouvernement sait très bien quels sont les problèmes de la population. Moi je me demande si on ne va pas encore perdre du temps et si ce débat n'est pas mis en place simplement pour casser le mouvement des gilets jaunes."

Du côté des maires de petites communes, on a pas attendu l'initiative du Chef de l'Etat pour prendre le pouls de la population. Dés le début du mois de décembre, des cahiers de doléances ont été mis à disposition des habitants dans plusieurs communes. Le sénateur et président de l'Association des maires ruraux en Moselle, Jean-Marie Mizzon espère que le résultat sera au niveau des attentes des Français "qui veulent du concret sur leurs problèmes", et qui craint que dans le cas contraire, "la crise ne devienne encore plus grave" Il invite en tout cas ses adhérents à répondre à l'appel élyséen : "engagez-vous, mettez à disposition des salles. Vous n'êtes pas obligé de participer aux débat, mais vous pouvez avoir un rôle de modérateur. Parce que se parler, c'est toujours très intéressant."

Un appel d'ores et déjà entendu à Volstroff, où le maire à programmé trois débats d'ici la fin du mois de janvier. A Marly, se sont pas moins de cinq débats qui ont été fixés par la municipalité.