Grand Débat National : "Ce n'est pas forcément aux maires d'être les maîtres de cérémonie"

Pays Basque, France

Alors qu’Emmanuel Macron lance ce mardi, officiellement, le Grand Débat National, le maire d’Anglet refuse de dire si c’est une bonne ou une mauvaise idée. Parce que maintenant, c’est fait ; le débat est mis en place. Pour l’Angloy, le devoir d’un élu « est d’être à l’écoute des citoyens, surtout quand on est maire. Quand on est un élu de la République, quel que soit le niveau, ça ne nous confère pas tous les droits. Une prise directe avec les concitoyens est primordiale. Il ne faut pas mépriser les gens et croire qu’on a raison sur tout. »

Et le maire d'Anglet d’ironiser aussi: « on s'est rappelé qu'il y a des maires en France » (NDLR, le premier ministre Edouard Philippe invite les maires à organiser ces débat sur leur commune).

Si, sur Anglet des salles seront à disposition pour les débats, Claude Olive estime par contre « que ce n'est pas forcément aux maires d'être les maîtres de cérémonie. C’est bien de les rappeler -ironise-t-il- alors qu’on a baissé les dotations globales de fonctionnement, que les contraintes budgétaires augmentent. »

Le pouvoir d'achat c'est la revendication première des gilets jaunes. Mais aussi, le retour de l’ISF (Impôt Sur la Fortune), le maintien des services publics… les revendications sont connues. « Si on ne les entend pas, c'est qu'on est sourd », tacle Claude Olive pour qui, « …si on avait répondu immédiatement à la première revendication des gilets jaunes (les taxes sur le carburants) on n’en serait pas là aujourd’hui. On n’en serait pas à un point de non-retour avec de la violence (qu’il condamne) »

« Qu’est-ce qu’on en fait de ces cahiers de doléances, qu’est-ce qu’on en sort ?», s’interroge enfin Claude Olive. « Il ne faut pas que ce soit un coup d’épée dans l’eau », conclut-il.

Les élections européennes de la fin mai

Les Républicains sont crédités de 8% d’intention de vote. « L’Europe, c’est la paix, déclare le maire. Pour autant l’Europe d’aujourd’hui est trop éloignée des citoyens, elle a grandi trop vite. Il faut une Europe plus politique, moins technocratique mais tout n’est pas à jeter.

Les élections européennes, ce sera un Pour ou Contre Emmanuel Macron. »

Les élections européennes, seront « un défouloir », prédit le patron des Républicains. « Ce sera l’occasion de régler des comptes, ce sera un Pour ou Contre Emmanuel Macron. »

La manifestation sur les prisonniers basques

Claude Olive n’a pas appelé à participer à la manifestation en faveur du rapprochement des prisonniers basques. Il n’était pas dans le cortège non plus. « C’était une absence volontaire explique-t-il. Il ne peut y avoir une réponse globale, seulement du cas par cas.»