Grand débat national : Emmanuel Macron à Evry-Courcouronnes ce lundi

Evry-Courcouronnes, Évry, France

On dit souvent les banlieues peu concernées par la crise des gilets jaunes... le président de la République va le vérifier en personne ce lundi après-midi. Emmanuel Macron se rend à Evry-Courcouronnes à 17h, salle claude Nougaro, 10 Rue du Marquis de Raies. Le chef de l'Etat a donné rendez-vous à quelques élus locaux et aux associations de l'Essonne pour entendre les revendications des communes "politique de la ville".

Accompagné de Sébastien Lecornu, ministre chargé des collectivités territoriales et de Julien Denormandie, en charge de la Ville et du logement, Emmanuel Macron "réunira des maires et députés d'Île-de-France ayant des quartiers politique de la ville sur leurs territoires, ainsi que des acteurs associatifs et citoyens essonniens impliqués dans la politique de la ville, pour un débat sur les attentes des habitants de ces quartiers", précise le communiqué de l'Elysée.