Grand débat national : Emmanuellle Wargon et Sébastien Lecornu chargés de coordonner la consultation

Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire et Sébastien Lecornu, ministre chargé des Collectivités territoriales, vont remplacer Chantal Jouanno et coordonner le grand débat national qui sera lancé mardi dans l'Eure.

Le poste était vacant depuis le renoncement de Chantal Jouanno. La secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique Emmanuelle Wargon et le ministre chargé des Collectivités territoriales Sébastien Lecornu ont été chargés de la remplacer et d'organiser le grand débat national, ont annoncé lundi plusieurs sources gouvernementales. Cette vaste consultation imaginée par exécutif pour répondre à la colère des "gilets jaunes" sera lancée ce mardi 15 janvier dans l'Eure. Emmanuel Macron a publié dimanche une lettre de "cadrage" autour de 35 questions.

D'après les informations de l'AFP et de franceinfo, Sébastien Lecornu devrait plus spécifiquement s'occuper de la place des élus et Emmanuelle Wargon du lien avec la société civile et ses représentants.

Le Premier ministre Édouard Philippe doit encore préciser les contours de la consultation dans un communiqué attendu en deuxième partie de journée ce lundi.