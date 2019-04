Grand débat national : en Haute-Vienne le premier bilan des consultations suscite beaucoup de scepticisme

Haute-Vienne, France

En Haute-Vienne, ce sont 9 302 contributions qui ont été déposées sur la plateforme numérique et 53 réunions d'initiatives locales qui se sont tenues. 128 cahiers de doléances ont aussi été mis à disposition des habitants principalement dans les mairies. Le grand débat n'a donc pas laissé indifférent dans le département mais les premières conclusions présentées ce lundi par Edouard Philippe laissent planer beaucoup de doutes.

"C'est encore une fois de l'enfumage" un gilet jaune de Limoges

Certes le premier ministre a insisté sur l'exaspération fiscale ressentie par les français et a reconnu qu'il fallait baisser les impôts et même très vite. Mais pour Yvon Pasquet, l'un des gilets jaunes de la première heure et qui avait rencontré le premier ministre lors de sa venue à Limoges en décembre dernier, cette première synthèse du grand débat national ne correspond pas du tout aux revendications des gilets jaunes. "Il n'y a rien sur l'ISF, rien sur les taxations des carburants les plus lourds" s'étonne t-il et pour ce grand débat "C'est encore une fois de l'enfumage"

Un bilan qui ne reflète pas les doléances des habitants

Le fait que l'ISF, l'impôt sur la fortune n'apparaisse pas dans cette première synthèse du grand débat est aussi un souci pour le maire de La Croisille-sur-Briance, l'un des premiers dans le département à mettre en place un cahier de doléances dans sa mairie. "Dans les deux cahiers de doléances recueillis, celui des gilets jaunes et celui de tous les habitants, c'est l'ISF qui est ressorti au premier rang des préoccupations explique le maire Jean Gérard Didierre "C'est déjà un premier souci car tout le monde le ressent comme une injustice" . Autre préoccupation pour les habitants de sa commune : ce sont les classes moyennes qui ont l'impression de payer pour tout le monde et ce depuis des années. Sur ce point Jean Gérard Didierre espère que le gouvernement en baissant les impôts n'en fera pas profiter les plus riches. Et dans sa commune rurale il doute aussi que le grand débat réponde réellement à la volonté des français de vouloir rééquilibrer les territoires entre les métropoles et les communes plus reculées.

"ça fait 4 ans que ma commune s'est portée candidate pour accueillir une maison des services publics, nous avons même le local, la réponse est arrivée un an plus tard et c'est la commune de Châteauneuf la forêt qui a été choisie mais même à Châteauneuf il n'y a toujours pas de maison des services publics" conclut t-il.