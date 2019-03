Grand Débat national : en Mayenne 2.000 participants et "une méconnaissance de notre système démocratique"

Laval, France

Le département de la Mayenne a été un bon élève du Grand Débat national entre le 15 janvier et le 15 mars. D'après Anthony Boukoucha, le directeur de cabinet du Préfet de la Mayenne et référent départemental du Grand Débat national, "65 réunions ont été organisées dans un climat calme. Pas d'incidents à noter, et on aurait pu le craindre" note Anthony Boukoucha un des invités de l'émission spéciale de France Bleu Mayenne sur le sujet, ce vendredi matin (8h-9h).

Un bon maillage du territoire

Les échanges citoyens ont eu lieu dans toutes les zones de la Mayenne. "Les petites communes se sont bougées comme à la Bazoge-Montpinçon, Andouillé, et les villes plus importantes comme Laval et Château-Gontier-sur-Mayenne" ajoute le référent départemental du Grand Débat national. En moyenne, une trentaine de citoyens ont été acteurs à chaque réunion. La jauge a grimpé jusqu'à une centaine dans les grandes villes d'après la Préfecture de la Mayenne.

Faire de la pédagogie

Dans la plupart des cas, les quatre thèmes choisis par le Président de la République, Emmanuel Macron ont été les sujets des réunions publiques. D'après Christophe Feuillet, le président de l'Autre Association et invité de l'émission spéciale de France Bleu Mayenne, la transition écologique fait partie "des principales préoccupations" des Mayennais. Christophe Feuillet a co-organisé quatre réunions citoyennes à Château-Gontier-sur-Mayenne.

Christophe Langouët, maire de Cossé-le-Vivien, note lui "une méconnaissance de notre système démocratique. Par exemple, des gens proposaient la suppression du Sénat et plaidaient pour un "conseil des Sages" qui accompagnerait les députés à l'Assemblée nationale. Sauf que çà, c'est une des missions principales du Sénat ! Les habitants ont un besoin d'échanger avec leurs élus, et de savoir comment nous prenons les décisions. Pourquoi on prend cette décision et pas une autre ?".

Début avril, le Parlement discutera des premières réformes découlant du Grand Débat national. Une synthèse des 16.000 cahiers citoyens envoyés à l'État de toute la France est attendue courant avril.