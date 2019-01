Grand débat national en Mayenne : élus et sympathisants LREM ne restent pas en marge

Si Emmanuel Macron et son parti La République En Marche sont sous le feu des critiques depuis la crise des Gilets Jaunes, les élus et les sympathisants de la majorité en Mayenne comptent bien être acteur du Grand débat national et aller au devant des citoyens.

Villaines-la-Juhel, France

Il n'est pas forcément facile d'être un élu ou un sympathisant du parti La République En Marche en ce moment. La crise des Gilets Jaunes a fini d'alimenter la défiance envers le Président de la République Emmanuel Macron et sa politique, vingt mois après son élection. Certains espèrent donc mettre les choses à plat : expliquer les orientations du Président, expliquer certaines mesures (hausse de la CSG, expérimentation des 80 km/h) bref ... faire de la pédagogie jusqu'au 15 mars, jour de la clôture du Grand débat national, avant une synthèse prévue au mois d'avril.

Entendre la majorité silencieuse

En Mayenne, les réunions publiques s'organisent tour à tour. Après Cossé-le-Vivien le samedi 19 janvier, les citoyens ont rendez-vous ce mercredi à la Bazoge-Montpinçon. Et les élus et sympathisants La République En Marche ne veulent pas s'y dérober. À Villaines-la-Juhel par exemple, le maire Daniel Lenoir (membre du groupe LREM au conseil départemental) organisera de lui-même des réunions publiques si ses administrés n'en prennent pas l'initiative. "Je n'ai pas du tout l'impression d'aller au feu, au contraire. Cette nécessité d'échanges permanents avec la population c'est quelque chose que nous, élus locaux, avons intégré depuis longtemps. Il y a eu cette émergence d'interrogations, portée par les Gilets Jaunes notamment. Mais j'espère entendre tout le monde lors du Grand débat, les Gilets Jaunes et le reste de la population. On qualifie un certain nombre de gens de 'majorité silencieuse' mais ils ont un point de vue ! Ce sont des acteurs du quotidien" déclare l'élu de la communauté de communes du Mont des Avaloirs.

"À nous de faire passer les velléités à la réalité"

Les élus locaux sont les premiers relais de la population, et ce Grand débat doit mettre autour de la table toutes les étiquettes politiques, y compris celle de La République En Marche. À Azé, commune fusionnée avec Château-Gontier et Saint-Fort, on réfléchit aussi à la tenue de réunions publiques dans les prochaines semaines. "À nous de faire passer les velléités à la réalité" explique Michel Hervé conseiller départemental qui a donné son parrainage en 2017 au candidat Macron. Si une partie des citoyens accusent Emmanuel Macron d'avoir fait la sourde oreille aux mécontents depuis son élection, les élus et sympathisants de la majorité doivent remonter les doléances. "On sentait des mécontentements, chez les retraités avec la hausse de la CSG par exemple. L'équilibre global de cette mesure n'a pas été bien compris. On soulageait les salariés et on demandait un effort aux retraités. Mais le négatif a pris le dessus sur le positif. Résultat : une grogne est arrivée [Les Gilets Jaunes, ndlr] et elle pouvait être pressentie" analyse Michel Hervé.

Invitation des Gilets Jaunes dans les Coëvrons

Dans les Coëvrons, des Gilets Jaunes ont invité Josselin Chouzy, animateur du comité La République en Marche à Mayenne à un débat le 8 février prochain à Évron. Ce dernier a accepté. "Je précise que ce n'est pas du tout ma démarche. On me demande de venir pour échanger, dialoguer. Pour moi il n'y a pas d'opposants, parce que lorsqu'on parle d'opposant c'est que l'on ne sera jamais d'accord" explique celui qui s'est présenté aux élections législatives en 2017 sous la bannière LREM.

De son côté la député de la deuxième circonscription de la Mayenne, Géraldine Bannier, membre de la Majorité a mis à disposition un cahier de doléance à sa permanence et assure sur son compte Twitter que sa "permanence est toujours ouverte pour ceux qui préfèrent l'expression individuelle auprès des porte-paroles que sont tous les députés".