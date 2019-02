Grand débat national : ensemble, on débat des services publics sur France bleu Cotentin

Comme dans tout secteur principalement rural, l'accès aux services publics tend à se dégrader dans notre département. Ces dernières années, des bureaux de poste ont fermé, des trésoreries ont baissé le rideau, des classes ont été supprimées.

Pour la justice, même constat : la plupart des tribunaux locaux, comme à Valognes et Avranches, ont disparu rassemblés désormais sur Coutances et Cherbourg. En ce qui concerne la santé, même tendance : il y a eu la fermeture de la maternité de Coutances, celle des urgences à Valognes, mais aussi la suppression de bon nombre de services de l'hôpital de Granville. Dans certains cas, des guichets de visioconférence ont été installés dans des maisons de services publics, pour pallier l'absence physique d'agents des administrations.

Deux invités pour commenter vos propositions

Il est vrai qu'aujourd'hui, de nombreuses démarches s'effectuent directement via internet et il y a une logique économique à la fermeture de ces implantations locales coûteuses de services publics, moins utilisés qu'avant. Mais cela risque de créer une inégalité territoriale et de fragiliser les habitants des zones rurales, souvent plus agés, moins connectés que le reste de la population.

Alors doit-on accepter ce mouvement, ou réclamer le retour de services proches de la population? C'est à vous de nous le dire vendredi de midi à 13 heures au 02 33 23 13 23. Nous attendrons vos réactions en compagnie de nos invités, le maire de Roncey Claude Halbecq, et le président d'UFC Que choisir dans la Manche Jacky Hébert.