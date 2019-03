Grand débat national : entre 70 et 100 participants attendus à la conférence citoyenne à Strasbourg

Vendredi 22 mars et samedi 23 mars va se tenir à Strasbourg l'une des 18 conférences citoyennes régionales. Entre 70 et 100 participants sont attendus.

Alsace, France

Dix-huit "conférences citoyennes régionales" ont été ou vont être organisées en France. A Strasbourg, elle se déroulera le vendredi 22 mars à partir de 16h, puis le samedi 23 mars de 9h à 17h, au pavillon Joséphine, à l'Orangerie. Ces "ateliers participatifs marquent la 2e étape du grand débat.

Les participants, 70 à 100 pour la réunion strasbourgeoise, ont été tirés au sort, grâce à leur numéro de téléphone. Ils débattront autour des quatre thèmes retenus par le gouvernement : transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, organisation de l'Etat et des services publics. Les participants seront répartis en groupe de 6 à 8 personnes.

La conférence citoyenne régionale du #GrandDebatNational aura lieu le 22 et 23 mars, salle Joséphine à #Strasbourg. 70 à 100 citoyens tirés au sort et représentatifs de la diversité sociologique du #GrandEst échangeront sur leur diagnostic et élaboreront des propositions. pic.twitter.com/eL1j6LsOBs — Préfet de la région Grand-Est et du Bas-Rhin (@Prefet67) March 15, 2019

Avant cela, environ 200 "réunions d'initiatives locales" se sont tenues en Alsace. Plus de 600 cahiers citoyens ont été collectés dans les deux départements.