DIRECT - Grand débat national : suivez le déplacement d'Emmanuel Macron à Souillac dans le Lot

Grand débat national, épisode 2. Après son passage par la base militaire de Toulouse Francazal jeudi, Emmanuel Macron est à Souillac, quatrième ville du département du Lot (Occitanie), ce vendredi, pour participer à une rencontre avec près de 700 élus venus de toute la région et des départements alentours. La rencontre est prévue à partir de 15h et doit durer 3h, mais dans l'Eure à Grand Bourgtheroulde mardi, les débats ont duré plus de 7h !

Comme mardi, le président a effectué dans la matinée une visite surprise en marge du débat, dans une école de Saint-Sozy, à une quinzaine de kilomètres de Souillac. Il y a notamment discuté avec des parents, des élèves de CE1-CE2, et a signé des autographes sur les cahiers de cours, avant de passer à la cantine où déjeunaient une trentaine d'élèves.

Suivez en direct vidéo ce 2e oral d'Emmanuel Macron dans le cadre du Grand débat national.

Quelques heurts

Dans la matinée, plusieurs dizaines de manifestants se sont rassemblés dans le centre de Souillac pour se faire entendre, avant d'être délogés par les forces de l'ordre. Une marseillaise des gilets jaunes a notamment été entonnée devant les CRS. La CGT, Solidaires, ATTAC, des collectifs de citoyens et des associations avaient appelé à une manifestation à 11h route de Sarlat, et les gilets jaunes avaient annoncé qu'ils se feraient remarquer.

