Grand débat national : sur quoi peut-il déboucher?

Dans le cadre du Grand débat national, France Bleu Cotentin ouvre son antenne aux Manchois. Vendredi 22 février, de midi à 13 heures, appelez le 02 33 23 13 23, et dites-nous ce que vous attendez de l'après débat!

Le Grand débat national fonctionne bien. Rien que dans la Manche, on compte déjà une 50e de réunions publiques à l'initiative de mairies, de particuliers ou d'associations. Plus de 260 communes ont aussi ouvert des cahiers de doléances qui viennent d'ailleurs d'être refermés pour entamer la phase de traitement des contributions. A l'échelle du pays, on est proche du million de participations dans ces "cahiers citoyens".

Encore beaucoup de questions sur l'exercice et sa finalité

Reste que certaines catégories n'ont pas, ou que très peu, répondu à cette opportunité de s'exprimer sur notre société. D'où une première question : ce débat aura-t-il était une réussite? Véritable exercice de démocratie participative ou opération de communication politique? A vous de nous le dire.

Et puis maintenant, que faire de cette somme de contributions? C'est la deuxième grande question. Le gouvernement et le Président de la République vont-ils trouver la formule adéquate pour satisfaire les participants au débat? Quelle est cette formule?

Vendredi, de midi à 13 heures, dans Effet de Manche, spéciale Grand Débat, ce sont vos témoignages sur le débat, vos interrogations et vos propositions pour la suite que l'on attend. Discutons ensemble au 02 33 23 13 23!