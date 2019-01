Grand débat : Retraites, aides aux entreprises, santé, comment réduire la dépense publique ?

"Quelles sont les économies qui vous semblent prioritaires à faire ? Faut-il supprimer certains services publics qui seraient dépassés ou trop chers par rapport à leur utilité ? " Aux questions posées dimanche par Emmanuel Macron dans sa lettre aux Français, France Stratégie répond dans un rapport publié ce jeudi. Le think-tank rattaché à Matignon prévient : il faudra consentir à des efforts sur les dépenses sociales.

Réduire les dépenses sociales et poursuivre les efforts sur les retraites

Dans son rapport, France Stratégie montre d'abord que le niveau de dépenses publiques de la France est supérieur de 8 points de PIB à la moyenne de 11 pays d'Europe occidentale.

Or "Il est possible de baisser la dépense publique de 3 points de PIB en cinq ans tout en préservant, voire en augmentant les crédits alloués à la défense, à l'éducation et à l'investissement, mais des efforts modérés sont sans doute nécessaires pour freiner les dépenses sociales" explique Fabrice Lenglart, le commissaire général adjoint de France Stratégie. Il ajoute : "La mesure de quasi-gel des retraites en 2019 et 2020 voulue par l'exécutif permet de réaliser trois quarts des économies"

Des économies sur les retraites, la santé ou les aides sociales sont donc indispensables pour atteindre un tel objectif. Mais France Stratégie rappelle aussi que si la France dépense plus en matière d'aides sociales (+ 1 point de PIB), cette redistribution est relativement efficace puisque le niveau de pauvreté est faible comparé à la plupart de nos voisins.

La France subventionne beaucoup plus les entreprises que ses voisins

Mais il n'y a pas qu'en matière sociale que la puissance publique est généreuse. La France dépense plus que ses voisins pour le régalien (+0,7 point, un écart compréhensible compte tenu du poids de la défense), les investissements publics (+0,6 point) et surtout les aides à l'économie (rien moins que 1,9 point de PIB en plus).

Il faudrait plusieurs articles pour dresser la liste de toutes ces aides, destinées principalement aux entreprises mais aussi aux ménages note les Echos : emplois aidés, crédit d'impôt recherche, soutien aux énergies renouvelables, soutien au logement ou aux DOM, aides à l'investissement pour les entreprises mais aussi crédits d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile… Les dispositifs sont nombreux et sont versés aussi bien par l'Etat que par les collectivités locales.

"La fiscalité Shadock made in France"

Paradoxalement, les impôts de production sont en France deux fois plus élevés que ceux pratiqués en Europe. C'est ce que le journal l'Opinion surnomme "la fiscalité Shadock made in France", en taxant d’un côté et ce qu'on subventionne de l’autre. Gilles de Margerie, commissaire général du think tank, y voit un "moyen de compenser une fiscalité trop élevée sur les facteurs de production" une sorte de "pompe aspirante refoulante".