Ce vendredi 22 juin, avant une nouvelle séance plénière à Metz, le président du Grand Est était l'invité de France Bleu Lorraine. Il est revenu sur deux brûlants sujets d'actualité : le désir d'autonomie de certains élus alsaciens et l'avenir des lignes secondaires de la SNCF.

Metz, France

Le conseil régional du Grand Est se réunit à nouveau à séance plénière, ce vendredi à Metz. La région qui est confrontée en ce moment à plusieurs défis, notamment l'avenir du rail et de certaines lignes TER, avec l'actuelle réforme ferroviaire. Ainsi que l'avenir de l'institution tout court, puisque des élus alsaciens, contestent de plus en plus sa légitimité.

"Pas de Brexit Alsacien"

Le préfet de Région, Jean-Luc Marx, a rendu ce jeudi 21 juin au Premier Ministre, son rapport sur l'évolution possible de notre grande région, née il y a deux ans et demi, malgré les réticences de nombreux élus alsaciens. Pour le président du Grand Est, Jean Rottner, ce rapport ne représente pas un danger pour l'institution. Il ne se dit pas "inquiet". Il n'est pas opposé à un projet de fusion des deux départements alsaciens, mais il rappelle aux partisans de la scission, que la grande région est, institutionnellement plus forte sur de nombreux dossiers.

L'inquiétude est toutefois palpable dans le camp des Lorrains. Le maire de Metz, Dominique Gros, a estimé que certains élus alsaciens jouaient avec le feu. " Je vais le rassurer " a répondu Jean Rottner, évoquant notamment un tête à tête avec l'élu messin, programmé ce vendredi matin.

"Le Grand Est tient aux petites lignes TER"

Les TER, c'est l'une des principales compétences des régions. La CGT Cheminots, qui est opposée à la réforme ferroviaire, affirme que l' État n'a donné aucune garantie sur les lignes secondaires, dont certaines pourraient être purement et simplement supprimées par la SNCF. Jean Rottner, le président du Grand Est, lui, se dit, particulièrement " mobilisé et engagé " sur le sujet. Il précise que la Région s'engagera financièrement pour maintenir certaines petites lignes. Et alors que l'ouverture à la concurrence approche, Jean Rottner affirme aussi que "10% du réseau régional " pourrait être concerné.