Laurent Jacobelli : "la force populaire d'opposition dans le Grand Est, c'est le Rassemblement National"

Après les résultats du second tour de l'élection présidentielle, le Rassemblement National et son représentant dans le Grand Est, Laurent Jacobelli, veulent plus que jamais se positionner comme la principale force d'opposition à Emmanuel Macron et son parti, La République en Marche. Prés de 13, 3 millions de Français ont voté pour Marine Le Pen. et plus de 18,7 millions de Français ont voté pour Emmanuel Macron. Dans le Grand Est, si Emmanuel Macron est arrivé en tête avec 52,07% des voix au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen s'impose dans la moitié des départements

Emmanuel Macron est réélu président de la République avec 58,54% des voix selon le ministère de l'Intérieur. Le chef de l'État s'impose face à Marine le Pen qui récolte donc 41,46% des suffrages.

Marine Le Pen a gagné le titre de seule et première opposante à Emmanuel Macron - Laurent Jacobelli

Fort des résultats du second tour de l'élection présidentielle 2022, le Rassemblement National a désormais les yeux fixés sur les législatives. Sur l'antenne de France Bleu Lorraine ce lundi, Laurent Jacobelli, le chef de file du RN au conseil régional du Grand Est a martelé que Marine Le Pen était désormais la seule force d'opposition au gouvernement en place.

"Elle a dû affronter tous ces partis coalisés contre elle. Elle a fait quand même un score remarquable", note Laurent Jacobelli. Sa candidate a rassemblé 10 points de plus que dans la précédente élection, et a notamment progressé dans le Grand Est, où le RN est en tête dans la moitié des 10 départements.

La France Insoumise dans le viseur

Le chef de file du RN dans le Grand Est, n'est pas tendre avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est clairement positionné contre le RN lors de ce second tour. "LFI a servi de rabatteur à Emmanuel Macron. Rabatteur des voix communautaristes de certaines banlieues et de voix des bobos à trottinettes des centre-ville"

Il tacle la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon, avec des "LFI est disqualifiée puisqu’elle est allé à la soupe en soutenant le président sortant". Il considère que désormais, seul le RN est une véritable force d'opposition : "Nous sommes conscient du devoir que nous donnent les français de les défendre, de les protéger contre une politique d’Emmanuel Macron qui s’est montré violent, brutal pendant 5 ans".

La force d'opposition pour les législatives

Pour Laurent Jacobelli, avec les élections législatives à venir, l'objectif est d'imposer une cohabitation au chef de l'Etat. C'est le Rassemblement National qui incarne cela et pas LFI : "Jean-Luc Mélenchon a été le leader de la France très, très soumise. Puisque, très vite, il s'est rallié à Emmanuel Macron qu'il a été faire le sale boulot dans certains coins de France pour ramener des voix à Emmanuel Macron. Et quand je dis le sale boulot, c'est parce qu'il a trahi ses électeurs. Marine, elle, n'a trahi personne. Elle est claire dans ses positions. Elle n'a accepté aucun compromis avec le pouvoir en place."

Laurent Jacobelli, candidat aux législatives en Moselle ?

Laurent Jacobelli, porte parole de cette campagne laisse entendre qu'il sera candidat pour ces législatives dans le Grand Est. Cela pourrait être en Moselle, dans la 8ème circonscription, dans les vallées de la Fensch et de l'Orne, où se trouve la ville d'Hayange. Dans cette ville gérée par le Front National, le RN est arrivé en tête, contrairement aux autres villes du Grand Est.

Il ajoute qu'il n'y aura ni accord, ni candidature commune avec les partisans d'Eric Zemmour. "Il n’y aura pas d’accord de parti, pas de tripatouillage. Nous aurons des candidats du RN dans l’ensemble des 577 circonscriptions de France, de Lorraine et du Grand Est".

