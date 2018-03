Un nouveau groupe à la région Grand Est : six élus Front National viennent de quitter le groupe dans lequel ils se trouvaient depuis les élections de 2015. Ils se rangent désormais sous la bannière du CNIP, centre national des indépendants et paysans.

Sur ces six élus dissidents, on compte cinq Lorrains, Jordan Grosse-Cruciani, Thierry Gourlot, Hervé Hoff, Laurence Burg et Corinne Kaufmann, ainsi qu'une Haut-Marnaise, Fabienne Cudel.

Le congrès de Lille, point de crispation

Et ces dissidents n'épargnent pas le parti frontiste, à l'image du président de ce nouveau groupe, le Vosgien Jordan Grosse-Cruciani. Il a beaucoup de mal à digérer le congrès de Lille des 10 et 11 mars derniers : "On nous a dit que c'était un congrès de la refondation mais finalement, c'était un congrès de la continuité. On a fait élire des personnes dociles, on a annoncé un changement de nom. Mais tout ça n'est que cosmétique et c'est ce qui nous a embêté."

De son côté, la présidente du groupe FN, la Haut-Rhinoise Virginie Joron, réplique que ces défections ne sont pas une immense surprise. "Je reste positive, notre groupe est soudé et nous avons une dynamique. Avec le congrès de Lille, on a une nouvelle ouverture très positive. _Ce congrès, finalement, a permis de mettre en exergue les colères de certains_, et c'est ce qui explique la création de ce groupe. C'est pour moi un non-sujet et un non-événement."

Une hémorragie "pas inquiétante" selon le groupe FN

Déjà en septembre dernier, 11 élus ont quitté le groupe FN pour suivre Florian Philippot dans son nouveau mouvement, "Les Patriotes". Des 46 élus frontistes de 2015, il n'en reste plus que 29 à ce jour. Le cours normal de la vie d'un groupe politique, explique-t-on du côté du FN.