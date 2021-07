Grand Est : la majorité régionale affiche ses priorités

Jean Rottner a été réélu, ce vendredi, président de la Région Grand Est, à Metz. Il lui fallait 85 voix au minimum, la majorité absolue, pour être élu dès le premier tour : il en a récolté 95. Etaient candidats également Laurent Jacobelli, du Rassemblement National, qui a réuni 33 voix, et Eliane Romani, pour la gauche et les écologistes, qui en a recueilli 27. Il y a eu aussi 14 bulletins blancs.

Le Grand Est a bien une raison d'être - Jean Rottner

Dès le début de son discours d'intronisation, Jean Rottner a souhaité éteindre la polémique sur l'implosion de la Région Grand Est, réclamée notamment par le Rassemblement national et certains élus alsaciens : "Je ne saurais tolérer plus longtemps les prises de position de ceux qui continuent de clamer l'aberration administrative, l'absurdité du périmètre, l'inefficacité du mastodonte, la déréliction identitaire, et que sais-je encore", a-t-il martelé.

Les grands axes de travail

Sur le fond, la majorité régionale entend agir sur l'ensemble des territoires, même les plus ruraux.

La priorité des priorités, c'est la relance économique, après un an et demi de crise sanitaire. Valérie Debord, à nouveau vice-présidente en charge de l'emploi, promet la rapide mise en œuvre d'un "pass mobilité" : "Tout jeune qui rentrera en formation à la région pourra bénéficier d'un chèque de mille euros pour pouvoir financer un abonnement TER, l'achat d'un vélo ou payer son permis de conduire. Si vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, c'est très compliqué de se former ou de trouver un emploi."

Parmi les mesures concrètes également citées lors de cette toute première séance : les repas servis dans les cantines des lycées, qui comporteront à terme 2/3 de produits locaux et 1/3 de bio, soutenant ainsi l'agriculture locale.

La Région prendra aussi en charge, dès cet été, la moitié du coût des caméras de vidéosurveillance pour toute commune qui veut s'équiper : la proposition sera débattue lors de la prochaine séance plénière, le 23 juillet. Une mesure qui permet d'évoquer la sécurité, thème fort de la campagne, alors qu'il ne s'agit pas d'une compétence directe du conseil régional.

Jean Rottner veut aussi se saisir de la question des violences faites aux femmes, alors que la région a été le théâtre de deux féminicides en Moselle et en Alsace ces dernières semaines. "Nous devons être aux côtés des femmes qui quittent leur domicile, pour leur permettre de se former, de se bâtir un nouvel avenir". Il a tenu à créer un poste de vice-présidente en charge de la santé, de la famille et de la solidarité, confié à la jeune Alsacienne Nadège Horneck.

Jean Rottner envisage aussi de se saisir de compétences qui ne sont pas encore du ressort de la région, mais qui devraient l'être prochainement avec le projet de loi sur la décentralisation : "Je suis prêt à devenir concessionnaire autoroutier pour construire et finaliser le projet d'A31bis, par exemple". Ce dossier au long cours envisage une nouvelle portion d'autoroute en Lorraine, entre Metz et la frontière luxembourgeoise, qui permettrait de désengorger l'A31. "Je suis prêt aussi à créer un service régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Que des services comme l'Ademe [agence de la transition écologique] ou l'ONF [Office national des forêts] soit régionalisés."

La prochaine séance plénière du conseil régional aura lieu le 23 juillet, à Metz.

Quinze vice-présidents

Voici la liste des quinze vice-présidents du conseil régional du Grand Est désignés ce vendredi, avec leur département d'origine et leurs compétences :