Alsace, France

Alors que Jean-Luc Marx, le préfet du Grand Est, doit rendre d'ici jeudi un rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace au Premier ministre, les présidents des deux départements continuent leur lobbying pour voir leur projet retenu. Cette fois, ils adressent au Premier ministre dans une lettre ouverte. Ils y font la promotion d'une "Eurocollectvité d'Alsace" : une Alsace à statut particulier, avec des compétences élargies au sein de la région Grand Est.

L'Alsace a confiance en vous"

Frédéric Bierry et Brigitte Klinkert concluent leur lettre par cette phrase adressée à Edouard Philippe : "L'Alsace a confiance en vous".

Deux ans après la fusion des régions Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine, et la naissance de la région Grand Est, les débats sur un statut propre à l'Alsace continuent. C'est finalement le gouvernement qui tranchera. Aucune date de décision n'est pour l'instant annoncée. En avril dernier, Benjamin Griveaux avait rappelé sur France Bleu Alsace que toute sortie du Grand Est était exclue : "il n'y a pas de Brexit alsacien".

La lettre adressée au Premier ministre par les présidents des deux départements alsaciens :

Monsieur le Premier Ministre,

En confiant une mission au Préfet de la Région Grand Est le 30 Janvier dernier vous avez envoyé un message fort aux Alsaciennes et aux Alsaciens. Vous leur avez dit que vous entendiez leurs attentes, leur malaise, leur envie de vivre pleinement leur vocation et de remplir pleinement leur mission transfrontalière, rhénane et européenne au sein et au service de la République.

Vous avez tendu une main que nous avons saisie avec enthousiasme et responsabilité.

Nous avons construit un consensus inédit avec plus de 500 parlementaires et élus locaux alsaciens, issus de l’ensemble des forces politiques républicaines, réunis autour d’une feuille de route pour une Collectivité territoriale d’Alsace à statut particulier.

Nous notons, avec satisfaction, qu’une nouvelle étape a d’ores et déjà été franchie. Au-delà des différences d’approches qui se sont exprimées, cette consultation a permis de faire émerger une demande collective forte et unanime en faveur d’une collectivité d’Alsace.

Nous avons construit un projet de compromis et d’équilibre dans le cadre fixé par le Président de la République, avec plus de 17.000 contributions d’Alsaciennes et d’Alsaciens engagés pour l’avenir de leur territoire. Ce projet c’est celui d’une Eurocollectivité d’Alsace, collectivité territoriale à statut particulier qui puisse être le phare et le laboratoire de l’ambition européenne de la France. Ce projet est aujourd’hui la meilleure des synthèses et le projet de la raison, entre ceux qui aux deux extrêmes proposent soit des solutions de statut quo ou de très court terme qui ne répondent en rien aux attentes et aux enjeux, soit des options régionalistes ou autonomistes dont nous ne partageons pas les motivations. Nous sommes les seuls à avoir fait l’effort d’aller au-delà de nos positions initiales pour construire et avancer. Comprenez que si les options maximalistes sont inacceptables, nul ne pourrait comprendre non plus que ce grand moment de débat sur l’avenir de l’Alsace que vous avez initié conduise à des propositions qui auraient pu être faites sans votre intervention.

Oui cette main nous l’avons saisie sans outrances, sans attaques, sans radicalité, dans un esprit positif et constructif. Nous avons placé le fond, l’intérêt général et nos concitoyens au cœur de nos réflexions et de nos propositions. Pendant 5 mois le débat public a été respectueux, vivant et productif.

L’Alsace a une identité particulière et cette identité est entièrement tournée vers l’amour de la France. Cette identité elle est aussi tournée vers l’amitié franco-allemande et le défi européen. L’Alsace, de par son Histoire, de par sa position géographique, de par ses relations puissantes avec ses voisins doit être le cœur européen battant de la France.

La France a traversé deux conflits mondiaux. L’Alsace, plus qu’aucun autre territoire reste le témoin du profond désir de réconciliation entre nos peuples. D’un trait de crayon, on a rayé son existence institutionnelle, nié sa place dans l’histoire de notre pays et son rôle en Europe. L’Alsace ne pourra renoncer et se résigner une nouvelle fois. L’Alsace avait le statut d’une Région. Nous ne pouvons donc nous résigner à l’hypothèse d’un Département d’Alsace qui serait une solution de façade et de facilité, sans capacité nouvelle à agir, une solution qui tournerait le dos à l’histoire et surtout à notre potentiel d’avenir.

La Collectivité territoriale d’Alsace à statut particulier au sein du Grand Est, est le meilleur des compromis et serait une chance unique et historique pour l’Alsace, pour le Grand Est et pour la France. C’est aussi la seule solution qui puisse être acceptable pour les Alsaciens qui sont 83% à attendre la renaissance institutionnelle de l’Alsace. Seule une solution à la fois raisonnable et responsable, ambitieuse et audacieuse pourra permettre d’aller de l’avant dans un esprit ouvert et républicain. C’est ce que nous portons.

La balle est aujourd’hui dans votre camp. Les attentes de nos concitoyens sont immenses et légitimes. Elles ne peuvent et elles ne doivent être déçues. Nous ne vous proposons pas de revenir en arrière, mais bien de faire un grand bond vers l’avenir en mettant en œuvre concrètement votre projet européen et votre conviction profonde de la nécessité de faire l’unité républicaine dans le respect de la diversité des territoires au service de la France.

A un an des élections européennes, et alors que l’Europe traverse une crise majeure, nous vous offrons ici la possibilité de faire la preuve par l’action et le concret que l’Europe du quotidien et au service des citoyens est possible !

Monsieur le Premier Ministre, l’Alsace a confiance en vous !

Brigitte Klinkert, Présidente du Conseil départemental du Haut-Rhin.

Frédéric Bierry, Président du Conseil départemental du Bas-Rhin.