Philippe Richert pourrait démissionner samedi de la présidence de la région Grand Est

La rumeur de la démission de Philippe Richert se fait de plus en plus persistante. Heurté notamment par les frondeurs alsaciens, le président de la région Grand Est pourrait annoncer son départ samedi.

Philippe Richert pourrait annoncer samedi 30 septembre sa démission de la présidence de la région Grand Est. L'information a été révélée ce jeudi matin pour L'Est Républicain, alors que Philippe Richert préside le congrès des Régions de France à Orléans. La rumeur de son départ ne date pas d'aujourd'hui. Depuis son élection à la présidence de la région Grand Est, le 1er janvier 2016, plusieurs observateurs assurent qu'il ne terminera pas son mandat.

Philippe Richert doit réunir samedi matin les Alsaciens de sa majorité à la région Grand Est, puis à 15h, une réunion est prévue avec le groupe des 104 élus alsaciens, lorrains et champardennais Les Républicains. Dans la foulée, il devrait annoncer son départ. Les élus ont été prévenus mercredi soir.

Heurté par les attaques de certains Alsaciens

Selon nos informations, il y aurait plusieurs causes à cette démission programmée. Philippe Richert serait heurté depuis plusieurs mois par les attaques des élus de tout bord qui souhaitent que l'Alsace sorte de la région Grand Est. Ce mardi, une centaine de personnalités a signé un appel pour la création d'une nouvelle région Alsace, une collectivité pourvue de compétences départementales et régionales. "La pression est désormais trop importante", témoigne un élu qui affirme même l'avoir vu en larmes. Depuis quelques semaines, Philippe Richert ne fait d'ailleurs plus aucun déplacement en Alsace.

VOIR AUSSI : Consultation : l'avenir institutionnel de l'Alsace est-il dans le Grand Est ?

L'ancien ministre est également très remonté contre la décision du gouvernement d’amputer les dotations aux régions de 450 millions d'euros, contrairement à ce qui avait été promis par le gouvernement précédent.

Enfin, on sait que Philippe Richert a des problèmes de santé, qui peuvent également peser dans son choix de quitter la présidence de la région Grand Est.